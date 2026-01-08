Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo ahora se juega por $4.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Policiales |Ofrecen $50.000.000 de recompensa para dar con los responsables

Incendios en Chubut: el origen fue intencional

El fuego continúa activo, obligó a evacuar a más de 3.000 personas y dejó viviendas destruidas. La investigación sigue su curso

Incendios en Chubut: el origen fue intencional

Dramático. El fuego avanza sin control / web

8 de Enero de 2026 | 04:07
Edición impresa

La situación en la zona cordillerana de Chubut es crítica y mantiene en vilo a pobladores, turistas y autoridades. En las últimas horas se confirmó oficialmente que el incendio forestal que afecta a Puerto Patriada, en la localidad de El Hoyo, fue provocado de manera intencional. La investigación judicial avanza para identificar a los responsables, mientras el fuego continúa activo y ya arrasó con alrededor de 1.800 hectáreas, provocó evacuaciones masivas y dejó a numerosas familias sin hogar.

El foco principal se detectó el lunes 5 de enero en la zona de Puerto Patriada, a orillas del lago Epuyén. Desde entonces, las llamas avanzaron rápidamente sobre matorrales, bosques nativos e implantados, y alcanzaron viviendas y emprendimientos turísticos. El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), junto a Bomberos Voluntarios y brigadistas de distintas jurisdicciones, trabaja sin descanso para contener el avance, aunque las condiciones climáticas juegan en contra: altas temperaturas, sequía extrema y un pronóstico sin lluvias al menos por los próximos ocho días.

La confirmación de la intencionalidad llegó por parte de la Fiscalía provincial. El gobernador Ignacio Torres informó que el fiscal Carlos Díaz Mayer determinó que el incendio fue iniciado “en un lugar y horario estratégicos”, con el agravante de que había una gran cantidad de familias y turistas en la zona, y con el riesgo concreto de bloquear el único camino de salida. Además, se detectó la presencia de material acelerante, lo que refuerza la hipótesis de un ataque deliberado. “Los responsables van a terminar presos”, aseguró Torres, y advirtió que este tipo de hechos no puede tener sanciones leves por el enorme peligro que representa para comunidades enteras.

Como consecuencia del avance del fuego, más de 3.000 turistas debieron ser evacuados y al menos diez viviendas resultaron destruidas. En Epuyén también se ordenaron evacuaciones en sectores turísticos ante la cercanía de las llamas. Actualmente, más de 200 combatientes trabajan en el terreno, con el apoyo de cinco aviones hidrantes, un helicóptero y un amplio despliegue logístico, además de la colaboración de provincias como Neuquén, Río Negro, Córdoba y Santiago del Estero, junto al Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

El drama humano detrás del desastre se refleja en testimonios como el de Rocío Brizuela, vecina de Puerto Patriada, quien perdió su casa, su negocio turístico y dos caballos. “No quedó nada”, relató con angustia.

 

LE PUEDE INTERESAR

Abandonan a una beba en un tacho de basura

LE PUEDE INTERESAR

Entró a robar, lo vieron, pero igual pudo darse a la fuga
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Terrible accidente del Tren Roca a La Plata: una formación partió al medio un camión

La Plata recibirá más fondos coparticipables

Alerta “Amarillo” en La Plata por fuertes vientos y crecida del Río de la Plata: las recomendaciones

Un joven policía de La Plata está grave: recibió un disparo de su compañero

Sorpresivo piquete provocó un caos en la Autopista La Plata: autos "atrapados" y kilómetros de cola

Anses paga haberes y asignaciones: el calendario de enero 2026
+ Leidas

VIDEO. Hazaña en aguas abiertas: un berissense cruzó a nado el Río de la Plata

La Plata recibirá más fondos coparticipables

Un joven policía de La Plata está grave: recibió un disparo de su compañero

Todo por el petróleo: EE UU administrará el crudo venezolano “indefinidamente”

Nombres en danza, otra reunión y contactos por la conducción del PJ

Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite

El gran objetivo Gimnasia sueña con remodelar el Bosque

Por Ayala cobraría casi un millón de dólares
Últimas noticias de Policiales

El relato de una “traición”: un empresario despojado de US$ 250 mil

Ringuelet, un barrio en alerta que pide a gritos más seguridad

Un jubilado de Tolosa se quedó sin sus ahorros

Abandonan a una beba en un tacho de basura
Información General
Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite
Los Tamagotchi cumplen 30 años y todavía siguen causando furor
Los números de la suerte del jueves 8 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Abandonan a un recién nacido en un tacho de basura en San Martín: “Con el cordón umbilical y bolsas encima”
Gripe H3N2 en Argentina: detectan nueve casos de la "supergripe" en cinco provincias
La Ciudad
Barrios casi aislados: la escasa frecuencia de los micros, un drama
Baja el “sí, quiero” en la Ciudad: en 2025 hubo menos matrimonios
VIDEO. Hazaña en aguas abiertas: un berissense cruzó a nado el Río de la Plata
Ser turista en La Plata: joyas ignoradas por propios y ajenos
Petroleras se suman a los “microprecios” de YPF
Deportes
“Estoy muy contento por este regreso”
El gran objetivo Gimnasia sueña con remodelar el Bosque
El Lobo logró la continuidad de Giampaoli
La pileta de Estancia y los arreglos en el polideportivo
Trabajo exprés: el Pincha volvió y tendrá solo 10 entrenamientos
Espectáculos
“Song Sung Blue: sueño inquebrantable”: de amor, pasión y música
Japón, terror y dos novedades con sello argentino
Adiós Brigitte: Francia despidió a su leyenda
Habló la amante de Castro y lo expuso: “Él me besó primero”
Guiño para Netflix: Warner rechazó por unanimidad la oferta de Paramount

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla