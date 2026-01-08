Incendios en Chubut: el origen fue intencional

Todo por el petróleo: EE UU administrará el crudo venezolano “indefinidamente”
Todo por el petróleo: EE UU administrará el crudo venezolano “indefinidamente”
El fuego continúa activo, obligó a evacuar a más de 3.000 personas y dejó viviendas destruidas. La investigación sigue su curso
La situación en la zona cordillerana de Chubut es crítica y mantiene en vilo a pobladores, turistas y autoridades. En las últimas horas se confirmó oficialmente que el incendio forestal que afecta a Puerto Patriada, en la localidad de El Hoyo, fue provocado de manera intencional. La investigación judicial avanza para identificar a los responsables, mientras el fuego continúa activo y ya arrasó con alrededor de 1.800 hectáreas, provocó evacuaciones masivas y dejó a numerosas familias sin hogar.
El foco principal se detectó el lunes 5 de enero en la zona de Puerto Patriada, a orillas del lago Epuyén. Desde entonces, las llamas avanzaron rápidamente sobre matorrales, bosques nativos e implantados, y alcanzaron viviendas y emprendimientos turísticos. El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), junto a Bomberos Voluntarios y brigadistas de distintas jurisdicciones, trabaja sin descanso para contener el avance, aunque las condiciones climáticas juegan en contra: altas temperaturas, sequía extrema y un pronóstico sin lluvias al menos por los próximos ocho días.
La confirmación de la intencionalidad llegó por parte de la Fiscalía provincial. El gobernador Ignacio Torres informó que el fiscal Carlos Díaz Mayer determinó que el incendio fue iniciado “en un lugar y horario estratégicos”, con el agravante de que había una gran cantidad de familias y turistas en la zona, y con el riesgo concreto de bloquear el único camino de salida. Además, se detectó la presencia de material acelerante, lo que refuerza la hipótesis de un ataque deliberado. “Los responsables van a terminar presos”, aseguró Torres, y advirtió que este tipo de hechos no puede tener sanciones leves por el enorme peligro que representa para comunidades enteras.
Como consecuencia del avance del fuego, más de 3.000 turistas debieron ser evacuados y al menos diez viviendas resultaron destruidas. En Epuyén también se ordenaron evacuaciones en sectores turísticos ante la cercanía de las llamas. Actualmente, más de 200 combatientes trabajan en el terreno, con el apoyo de cinco aviones hidrantes, un helicóptero y un amplio despliegue logístico, además de la colaboración de provincias como Neuquén, Río Negro, Córdoba y Santiago del Estero, junto al Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
El drama humano detrás del desastre se refleja en testimonios como el de Rocío Brizuela, vecina de Puerto Patriada, quien perdió su casa, su negocio turístico y dos caballos. “No quedó nada”, relató con angustia.
