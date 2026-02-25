Incendio en una casa de Ensenada: trabajaron dos dotaciones de bomberos

Grinman admitió que "algunos vamos a quedar en el camino" pero dijo que "es el precio de una Argentina normal"
Grinman admitió que "algunos vamos a quedar en el camino" pero dijo que "es el precio de una Argentina normal"
En La Plata los robos son uniformes y no se salvan ni los policías
La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento
La historia del Teatro Argentino de La Plata, en un video que recrea sus inicios, incendio, restos fósiles y presente
Gimnasia apoyó el paro del fútbol: qué dice el comunicado en defensa de la AFA
"Andá a tatuarte a Verón": Jorgelina Cardoso, esposa de Di María, reavivó la pica entre Central y Estudiantes
A un año del crimen de Kim: entre el recuerdo y la búsqueda de justicia
Marcha por Yanina Correa: exigirán justicia y la destitución de la cúpula de la Comisaría Séptima de Abasto
Estatales: salió el cronograma de pago a los haberes de febrero
Chau al Shimy y al Sancorito: quebró una empresa láctea bonaerense y 180 trabajadores quedan en la calle
La novia de un exjugador de Estudiantes también entró a Gran Hermano: quién es Cinzia Francischiello
VIDEO.- Furor por Di María en La Plata en la previa de Gimnasia y Central
Trump se tiró flores y afirmó que es la "era dorada" de EE UU: "Más fuerte que nunca"
Brasil, España o Chile: en las verdulerías suman productos importados
En La Loma, otro “capítulo” de la inseguridad: asaltaron al propietario de una librería
Alerta por crecida del Río de la Plata este miércoles en la Región: a qué hora se registrará el pico de marea
Vuelta a clases: las vacunas obligatorias según el Calendario Nacional para el ciclo lectivo 2026
A 248 años del natalicio de José de San Martín, el "Padre de la Patria"
Francella y Elba: ¿qué pasa entre el actor y la abogada platense?
Carpaccio, Bellini y sexo en un hotel de Punta entre Pampita y un piloto
Reglas de "oro" para frenar a tiempo y que las deudas no se vuelvan insalvables
La CGT se reúne para definir medidas de cara a la reforma laboral que será tratada el viernes
Gremios meten presión para que se reabra la discusión salarial
La economía creció 4,4% en 2025 por el impulso que le dio el campo
Tres investigadoras de La Plata lideran un proyecto declarado de Interés Provincial que revoluciona la vitivinicultura bonaerense
Fresco amanecer este miércoles en La Plata y se espera una máxima de primavera
Se alinean los planetas: lo que hay que saber del fenómeno que iluminará el cielo de La Plata
Cuenta regresiva para las nuevas madrugadas en vela por el “UPD”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un incendio se desató durante la madrugada de este miércoles 25 de febrero en una vivienda ubicada en calle Maipú, entre Paraguay y Saavedra, en el Barrio Federal de la localidad de Ensenada.
Según informaron fuentes oficiales a EL DÍA, contaron que tras un llamado de emergencia acudieron al lugar las unidades móviles 42 y 59, que trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a casas linderas.
Las tareas estuvieron a cargo del Subcomandante Gonzalo Di Gaetano, quien coordinó el operativo en el lugar junto al personal interviniente.
Por el momento no trascendió información oficial sobre personas heridas, aunque sí se registraron daños materiales en la propiedad afectada. Las causas que originaron el incendio serán materia de peritajes para determinar cómo se inició el foco ígneo.
Vecinos del barrio manifestaron su preocupación por la magnitud del fuego, que generó momentos de tensión en plena madrugada hasta que finalmente fue controlado por los bomberos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí