Incendio en una casa de Ensenada: trabajaron dos dotaciones de bomberos
25 de Febrero de 2026 | 12:16

Un incendio se desató durante la madrugada de este miércoles 25 de febrero en una vivienda ubicada en calle Maipú, entre Paraguay y Saavedra, en el Barrio Federal de la localidad de Ensenada.

Según informaron fuentes oficiales a EL DÍA, contaron que tras un llamado de emergencia acudieron al lugar las unidades móviles 42 y 59, que trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a casas linderas.

Las tareas estuvieron a cargo del Subcomandante Gonzalo Di Gaetano, quien coordinó el operativo en el lugar junto al personal interviniente.

Por el momento no trascendió información oficial sobre personas heridas, aunque sí se registraron daños materiales en la propiedad afectada. Las causas que originaron el incendio serán materia de peritajes para determinar cómo se inició el foco ígneo.

Vecinos del barrio manifestaron su preocupación por la magnitud del fuego, que generó momentos de tensión en plena madrugada hasta que finalmente fue controlado por los bomberos.

