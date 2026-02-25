Grinman admitió que "algunos vamos a quedar en el camino" pero dijo que "es el precio de una Argentina normal"
Grinman admitió que "algunos vamos a quedar en el camino" pero dijo que "es el precio de una Argentina normal"
La historia del Teatro Argentino de La Plata, en un video que recrea sus inicios, incendio, restos fósiles y presente
La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento
Incendio en una casa de Ensenada: trabajaron dos dotaciones de bomberos
Gimnasia apoyó el paro del fútbol: qué dice el comunicado en defensa de la AFA
"Andá a tatuarte a Verón": Jorgelina Cardoso, esposa de Di María, reavivó la pica entre Central y Estudiantes
A un año del crimen de Kim: entre el recuerdo y la búsqueda de justicia
Marcha por Yanina Correa: exigirán justicia y la destitución de la cúpula de la Comisaría Séptima de Abasto
Estatales: salió el cronograma de pago a los haberes de febrero
Chau al Shimy y al Sancorito: quebró una empresa láctea bonaerense y 180 trabajadores quedan en la calle
La novia de un exjugador de Estudiantes también entró a Gran Hermano: quién es Cinzia Francischiello
VIDEO.- Furor por Di María en La Plata en la previa de Gimnasia y Central
Trump se tiró flores y afirmó que es la "era dorada" de EE UU: "Más fuerte que nunca"
En La Plata los robos son uniformes y no se salvan ni los policías
Brasil, España o Chile: en las verdulerías suman productos importados
En La Loma, otro “capítulo” de la inseguridad: asaltaron al propietario de una librería
Alerta por crecida del Río de la Plata este miércoles en la Región: a qué hora se registrará el pico de marea
Vuelta a clases: las vacunas obligatorias según el Calendario Nacional para el ciclo lectivo 2026
A 248 años del natalicio de José de San Martín, el "Padre de la Patria"
Francella y Elba: ¿qué pasa entre el actor y la abogada platense?
Carpaccio, Bellini y sexo en un hotel de Punta entre Pampita y un piloto
Reglas de "oro" para frenar a tiempo y que las deudas no se vuelvan insalvables
La CGT se reúne para definir medidas de cara a la reforma laboral que será tratada el viernes
Gremios meten presión para que se reabra la discusión salarial
La economía creció 4,4% en 2025 por el impulso que le dio el campo
Tres investigadoras de La Plata lideran un proyecto declarado de Interés Provincial que revoluciona la vitivinicultura bonaerense
Fresco amanecer este miércoles en La Plata y se espera una máxima de primavera
Se alinean los planetas: lo que hay que saber del fenómeno que iluminará el cielo de La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los requisitos son carnet unificado de vacunación, libreta sanitaria y certificados de vacunación anteriores. Las dosis están disponibles en CAPS, vacunatorios y hospitales públicos.
Escuchar esta nota
La Municipalidad de La Plata recuerda a vecinos y vecinas que es fundamental que niños y niñas inicien las clases con las vacunas indicadas por el Calendario Nacional para prevenir enfermedades y evitar contagios en el grupo familiar y en la comunidad en general.
En ese sentido, los niños de 5 y 6 años que comienzan primer grado deben recibir la vacuna contra la poliomielitis; la triple viral contra el sarampión, la rubéola y las paperas; la triple bacteriana para la difteria, el tétanos y la tos convulsa; y la de la varicela.
Por otro lado, es necesario que los estudiantes de 11 años cuenten con la triple bacteriana acelular, que actúa contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa; y con la dosis única de meningococo, que previene la meningitis y la transmisión de la bacteria a los lactantes.
Es importante también que los niños de 11 años reciban la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), que previene varios tipos de cáncer, en especial el de cuello uterino, así como otras enfermedades asociadas.
Cabe aclarar que cada vacuna debe ser registrada correctamente por el personal de salud, quien dejará constancia de la aplicación y generará el historial del paciente, permitiendo identificar posibles esquemas incompletos.
Las dosis están disponibles en Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS), vacunatorios y hospitales públicos y los requisitos son carnet unificado de vacunación, libreta sanitaria y certificados de vacunación anteriores.
LE PUEDE INTERESAR
Tres investigadoras de La Plata lideran un proyecto declarado de Interés Provincial que revoluciona la vitivinicultura bonaerense
Finalmente, el Municipio recuerda que es responsabilidad de las familias o los adultos a cargo garantizar que los niños reciban las vacunas del Calendario Nacional correspondientes a cada etapa del desarrollo.
PROGRAMA SALUD ESCOLAR BONAERENSE
En línea con el objetivo de fortalecer el acceso a la salud y garantizar el cuidado integral de niños y niñas en edad escolar, la Secretaría de Salud de La Plata lleva adelante en instituciones educativas de la ciudad el programa Salud Escolar Bonaerense.
La iniciativa contempla la realización de jornadas de salud en las escuelas, que incluyen vacunación y controles. Para la atención de niños y niñas de 6 años, se solicita previamente la autorización de madres, padres o tutores, la cual es requerida antes del día de la actividad.
Durante estas jornadas se emiten certificados de buena salud, se completan los calendarios de vacunación en caso de ser necesario y se realizan controles de salud visual y bucal, entre otras prestaciones orientadas a la prevención y el cuidado.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí