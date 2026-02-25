Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad

Vuelta a clases: las vacunas obligatorias según el Calendario Nacional para el ciclo lectivo 2026

Los requisitos son carnet unificado de vacunación, libreta sanitaria y certificados de vacunación anteriores. Las dosis están disponibles en CAPS, vacunatorios y hospitales públicos. 

Vuelta a clases: las vacunas obligatorias según el Calendario Nacional para el ciclo lectivo 2026
25 de Febrero de 2026 | 10:44

Escuchar esta nota

La Municipalidad de La Plata recuerda a vecinos y vecinas que es fundamental que niños y niñas inicien las clases con las vacunas indicadas por el Calendario Nacional para prevenir enfermedades y evitar contagios en el grupo familiar y en la comunidad en general.

En ese sentido, los niños de 5 y 6 años que comienzan primer grado deben recibir la vacuna contra la poliomielitis; la triple viral contra el sarampión, la rubéola y las paperas; la triple bacteriana para la difteria, el tétanos y la tos convulsa; y la de la varicela.

Por otro lado, es necesario que los estudiantes de 11 años cuenten con la triple bacteriana acelular, que actúa contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa; y con la dosis única de meningococo, que previene la meningitis y la transmisión de la bacteria a los lactantes.

Es importante también que los niños de 11 años reciban la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), que previene varios tipos de cáncer, en especial el de cuello uterino, así como otras enfermedades asociadas.

Cabe aclarar que cada vacuna debe ser registrada correctamente por el personal de salud, quien dejará constancia de la aplicación y generará el historial del paciente, permitiendo identificar posibles esquemas incompletos.

Las dosis están disponibles en Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS), vacunatorios y hospitales públicos y los requisitos son carnet unificado de vacunación, libreta sanitaria y certificados de vacunación anteriores.

Finalmente, el Municipio recuerda que es responsabilidad de las familias o los adultos a cargo garantizar que los niños reciban las vacunas del Calendario Nacional correspondientes a cada etapa del desarrollo.

PROGRAMA SALUD ESCOLAR BONAERENSE

En línea con el objetivo de fortalecer el acceso a la salud y garantizar el cuidado integral de niños y niñas en edad escolar, la Secretaría de Salud de La Plata lleva adelante en instituciones educativas de la ciudad el programa Salud Escolar Bonaerense.

La iniciativa contempla la realización de jornadas de salud en las escuelas, que incluyen vacunación y controles. Para la atención de niños y niñas de 6 años, se solicita previamente la autorización de madres, padres o tutores, la cual es requerida antes del día de la actividad.

Durante estas jornadas se emiten certificados de buena salud, se completan los calendarios de vacunación en caso de ser necesario y se realizan controles de salud visual y bucal, entre otras prestaciones orientadas a la prevención y el cuidado.

