Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad

Tres investigadoras de La Plata lideran un proyecto declarado de Interés Provincial que revoluciona la vitivinicultura bonaerense

Tres investigadoras de La Plata lideran un proyecto declarado de Interés Provincial que revoluciona la vitivinicultura bonaerense
25 de Febrero de 2026 | 10:21

Escuchar esta nota

La ciencia pública volvió a brindar por la producción bonaerense. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires declaró de Interés Provincial el proyecto de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) que lleva adelante el Laboratorio de Microbiología Molecular del Instituto de Microbiología Básica y Aplicada de la Universidad Nacional de Quilmes, una iniciativa que busca desarrollar iniciadores autóctonos para la fermentación maloláctica y potenciar así la identidad de los vinos bonaerenses.

La resolución —firmada el 11 de febrero por el ministro Augusto Costa, del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica— reconoce el impacto científico y productivo del trabajo que impulsa el equipo multidisciplinario de la casa de estudios.

Vinos con identidad bonaerense

El corazón del proyecto apunta a algo tan técnico como estratégico: seleccionar y escalar bacterias lácticas propias del territorio para utilizarlas como iniciadores en la fermentación maloláctica, una etapa clave en la elaboración del vino.

La iniciativa no solo promueve soberanía tecnológica y reducción de importaciones, sino que también pone en valor el “terruño” argentino. En los fundamentos se destaca que el laboratorio logró analizar durante tres vendimias consecutivas la diversidad bacteriana en viñedos del sudoeste bonaerense y evaluar el impacto del clima sobre esa microbiota.

En 2024, el equipo presentó oficialmente los primeros vinos tintos elaborados por una universidad pública: “Blend 11-73”, “Blend Carácter Austral” y “Sello Bonaerense”, producidos con iniciadores malolácticos formulados con bacterias autóctonas de la Provincia y la Patagonia.

Platenses al frente del laboratorio

Detrás del reconocimiento hay un equipo de científicas que también representan a la ciudad. Entre ellas se encuentran la Dra. Bárbara Bravo Ferrada, la Dra. Natalia Soledad Brizuela y la Dra. Liliana Semorile, integrantes del Laboratorio de Microbiología Molecular.

En las imágenes difundidas se las puede ver junto a colegas en pleno ámbito de trabajo, con guardapolvos blancos y rodeadas de equipos de laboratorio: una postal que sintetiza el espíritu de la investigación pública, silenciosa pero transformadora.

El grupo está conformado por especialistas en microbiología, biología, biotecnología, bioquímica e ingeniería en alimentos, con fuerte articulación con el aparato productivo bonaerense. De hecho, el proyecto se enmarca en la cuarta convocatoria del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires, que financia el escalado sustentable de estos iniciadores para su transferencia a MiPyMEs vitivinícolas.

Reconocimiento oficial

La declaración quedó formalizada mediante la Resolución RESO-2026-58-GDEBA-MPCEITGP, publicada en La Plata el 11 de febrero de 2026. El texto subraya la importancia de promover la difusión e inserción del conocimiento científico en los sectores productivos y sociales de la provincia.

Si bien el reconocimiento no implica financiamiento adicional, consolida institucionalmente un trabajo que combina ciencia básica, innovación aplicada y desarrollo regional.

Ciencia que impacta en la mesa

En tiempos donde la discusión sobre el rol de la universidad pública vuelve a instalarse, el proyecto del Laboratorio de Microbiología Molecular demuestra que desde los laboratorios también se construye identidad productiva.

Desde La Plata al sudoeste bonaerense, y de allí a cada botella, la investigación científica local se transforma en valor agregado. Un brindis que tiene nombre propio y sello bonaerense.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Promueven eliminar la VTV en la Provincia

Golpe al kirchnerismo, que quedó sin cargos claves en el Senado: el impacto político y en el Congreso

Estudiantes inicia el ciclo Medina ante Newell's, un rival obligado: formaciones, hora y TV

Gimnasia tiene un partido clave ante Rosario Central: formaciones, hora y TV

A un año del crimen de Kim: entre el recuerdo y la búsqueda de justicia

Por la quita de impuestos internos bajarían los precios de varios productos: cuáles son

Paro en el fútbol: cuáles son los clubes que apoyan la medida en defensa de Tapia y Toviggino

Todo listo para el inicio de obras de refacción de la plaza España
+ Leidas

Estudiantes inicia el ciclo Medina ante Newell's, un rival obligado: formaciones, hora y TV

Promueven eliminar la VTV en la Provincia

Gimnasia tiene un partido clave ante Rosario Central: formaciones, hora y TV

Por la quita de impuestos internos bajarían los precios de varios productos: cuáles son

"Andá a tatuarte a Verón": Jorgelina Cardoso, esposa de Di María, reavivó la pica entre Central y Estudiantes

La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento

Paro en el fútbol: cuáles son los clubes que apoyan la medida en defensa de Tapia y Toviggino

Todo listo para el inicio de obras de refacción de la plaza España
Últimas noticias de La Ciudad

Vuelta a clases: las vacunas obligatorias según el Calendario Nacional para el ciclo lectivo 2026

La historia del Teatro Argentino de La Plata, en un video que recrea sus inicios, incendio, restos fósiles y presente

Cuenta DNI: todos los descuentos que se activaron hoy

La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento
Deportes
VIDEO.- Furor por Di María en La Plata en la previa de Gimnasia y Central
Gimnasia apoyó el paro del fútbol: qué dice el comunicado en defensa de la AFA
"Andá a tatuarte a Verón": Jorgelina Cardoso, esposa de Di María, reavivó la pica entre Central y Estudiantes
Boca pasó la prueba
Gimnasia tiene un partido clave ante Rosario Central: formaciones, hora y TV
Información General
A 248 años del natalicio de José de San Martín, el "Padre de la Patria"
Los números de la suerte del miércoles 25 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Se alinean los planetas: lo que hay que saber del fenómeno que iluminará el cielo de La Plata
A 80 kilómetros de La Plata detectan gripe aviar y frenan exportaciones
Preocupa la gripe aviar: detectan un caso a 80 kilómetros de La Plata y suspenden exportaciones
Policiales
Robo armado en un lavadero de La Plata: se llevaron una Amarok V6 valuada en casi $60 millones
Incendio en una casa de Ensenada: trabajaron dos dotaciones de bomberos
Marcha por Yanina Correa: exigirán justicia y la destitución de la cúpula de la Comisaría Séptima de Abasto
Cayó presunto líder de una banda dedicada a escruches en Olmos y Los Hornos
A un año del crimen de Kim: entre el recuerdo y la búsqueda de justicia
Espectáculos
La novia de un exjugador de Estudiantes también entró a Gran Hermano: quién es Cinzia Francischiello
Tras las críticas a Diego Maradona: Dalma y Gianinna destrozaron a Mauricio Macri
Cochito López dio su versión sobre la historia de amor con Pampita
Andrea del Boca lloró por su familia en Gran Hermano Generación Dorada
Para Mavinga, Gran Hermano es una revancha de la vida: la casa lloró con su historia de secuestro y golpes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla