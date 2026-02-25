Brasil, España o Chile: en las verdulerías suman productos importados

En las verdulerías de La Plata ya no sorprende ver paltas chilenas o naranjas españolas. Si bien lo ven lejos de una “invasión” al estilo de las cubiertas o la ropa que gana terreno por la baja de restricciones a la importación, comerciantes y productores coinciden en que a la dinámica habitual que empuja la estacionalidad se le suma la competencia de precios y de calidad.

“Siempre trabajamos con algo importado. La palta, la banana de Ecuador, ahora la uva también entra de Chile”, cuenta Inés Castro, dueña de una verdulería en 44 y 5. Según explicó, muchas veces la decisión pasa por la calidad o el momento del año. “La uva nacional está viniendo media mala entonces traigo importada también”, afirmó.

En su local, la diferencia se nota en los valores. La uva nacional se ofrece a 2 kilos por $6.000, mientras que la importada sin semilla cuesta $6.000 el kilo. En papa, la comparación también influye en la compra mayorista: una bolsa brasileña de 25 kilos puede conseguirse entre $20.000 y $25.000, mientras que la nacional, de 18 kilos, ronda los $23.000 o $24.000. “A veces conviene traer la de Brasil. Después, cuando baja la nacional, volvemos a la de acá”, resumió.

Algo similar ocurre con productos tropicales como papaya, maracuyá o fruta del dragón, que llegan desde Brasil, y con el kiwi chileno, que suele aparecer antes que el nacional. Sin embargo, Castro aclara que en verduras de hoja y hortalizas la lógica es otra: “Lo verde es de la zona, sí o sí. El tomate, el zapallito, el morrón, todo es de La Plata porque dura más”.

En otra verdulería del centro, en 49 entre 2 y 3, Damián confirmó que la presencia de fruta importada responde sobre todo a la estacionalidad. “La naranja ahora viene de España hasta que empiece la de otoño-invierno acá. La mejor palta es la de Chile y la banana es de Ecuador. Después, cuando hay producción local, trabajamos con eso”, explicó.

Para el comerciante, hay casos en que los precios actuales resultan más accesibles que en años anteriores. “Si lo comparás con otros años, lo importado está más barato ahora, pero todo depende de la oferta y la demanda”, sostuvo.

Desde el sector productivo, la mirada apunta a complementariedad más que a competencia directa. Héctor Prestín, productor del Mercado Regional de La Plata, explicó que la mercadería importada suele dividirse en tres situaciones: complemento cuando falta producción nacional, cobertura estacional obligada - como ocurre con la banana, que se produce poco en el país - y casos puntuales de calidad diferencial.

“Generalmente lo importado es un poco más caro. Se trabaja mucho por calidad. Las uvas sin semilla de Chile o Perú tienen un esquema distinto al nuestro. Pero no es que sea más barato que lo nacional”, detalló. Y agregó que el volumen que ingresa responde estrictamente al consumo: “Si no hay compra, no se importa. Esto es oferta y demanda”.

Asimismo, para Salvador Vides, productor y referente local, el foco debería ponerse en otro punto. “Más que las importaciones, el problema es que la gente no tiene poder de compra. El que antes llevaba un kilo de tomate, hoy compra una unidad”, afirmó. Según su visión, la caída del consumo explica más que cualquier apertura comercial. “Con estos precios y la escasa demanda, no sé si vale la pena importar. El problema es que no alcanza”.

Mientras tanto, en las góndolas conviven tomates platenses, uvas chilenas y bananas ecuatorianas. En un mercado atravesado por la temporada y el bolsillo, la elección final sigue dependiendo del precio, la calidad o de cuánto pueda gastar cada cliente.

Hay casos en que los precios actuales resultan más accesibles que en años anteriores