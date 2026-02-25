A 248 años del natalicio de José de San Martín, el "Padre de la Patria"

Grinman admitió que "algunos vamos a quedar en el camino" pero dijo que "es el precio de una Argentina normal"
José Francisco de San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, Corrientes. Su participación fue determinante para establecer la independencia de Argentina y motorizar los procesos emancipadores en Chile y Perú. Su trayectoria política y militar dejó una huella estructural en la organización de los Estados sudamericanos.
Hijo de Juan de San Martín y Gregoria Matorras, fue el menor de cinco hermanos. En 1783 se trasladó con su familia a España, donde inició su formación militar en el Regimiento de Murcia hacia 1789. Durante su servicio en el ejército español, combatió contra las tropas de Napoleón I y tuvo una actuación destacada en la batalla de Bailén, lo que le valió el grado de teniente coronel y una medalla de oro.
En 1811 decidió abandonar su cargo en España y viajar a Londres para organizar su regreso a América. Al llegar a Buenos Aires en 1812, se puso a disposición de las autoridades locales y creó el Regimiento de Granaderos a Caballo. Esta unidad se convirtió en la base profesional para las campañas que vendrían después.
En el plano personal, contrajo matrimonio con Remedios de Escalada en septiembre de 1812. Cuatro años más tarde, en 1816, nació su única hija, Mercedes Tomasa de San Martín.
Su primera victoria en el actual territorio argentino ocurrió el 3 de febrero de 1813 en San Lorenzo, donde derrotó a las tropas realistas. Tiempo después, asumió la jefatura del Ejército del Norte, donde implementó una reorganización de las fuerzas y diseñó un plan para avanzar en la liberación continental a través de los Andes.
En 1817 lideró el cruce de la cordillera, una operación que permitió la victoria en la batalla de Chacabuco y consolidó la autonomía de Chile. Esta acción fue el paso previo necesario para trasladar la guerra al centro del poder colonial en el Pacífico.
Al mando de la Expedición Libertadora, desembarcó en Perú en 1820. Un año después entró en Lima, proclamó la independencia peruana y asumió el cargo de Protector del Perú. Tras la entrevista de Guayaquil con Simón Bolívar en 1822, decidió retirarse del mando militar y político para evitar conflictos de liderazgo que pudieran perjudicar la campaña final.
San Martín regresó a Buenos Aires en 1823, pero las tensiones internas y las diferencias con el gobierno lo llevaron a exiliarse en Europa en 1824 junto a su hija. Vivió el resto de su vida en el exterior, manteniendo su interés por el destino de las nuevas naciones hasta su muerte, ocurrida el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia.
Sus restos descansan hoy en la Catedral de Buenos Aires. Su figura se mantiene como una referencia técnica y política en la historia de la región, centrada en la estrategia militar y el compromiso con la soberanía de los países americanos.
La UCR La Plata recordó que "para José de San Martín la libertad no era solo romper cadenas políticas, sino también construir sociedades justas, soberanas y capaces de decidir su propio destino".
Para el partido centenario "su legado sigue recordándonos que la independencia se conquista con coraje, pero se sostiene con valores".
El partido enunció que "desde la Unión Cívica Radical creemos que honrar a San Martín es defender, todos los días, la libertad por la que luchó".
