Llamativo detalle: la foto de Martín Migueles con Wanda Nara que generó toda clase de cargadas

Sin dudas, Martin Migueles está en el ojo de la tormenta. Los rumores que se generaron en torno a las supuestas infidelidades a Wanda sumados a los que aseguran que estaría "flojo de papeles' lo hicieron posible.
Así, fue perseguido desde los medios durante su estadía en el Uruguay, algo que lo alteró y terminó discutiendo con el periodista Gustavo Descalzi.
Ahora, lo cierto es que aparecieron fotos de junto a Wanda Nara en un shopping del Uruguay. Allí, entre compras y más compras, hubo espacio para darse besos y abrazos frente a las miradas de los curiosos.
Pero, algo sucedió: en uno de esos arrumacos, Migueles tenía un fajo de dólares en su mano, lo que dio pie a toda clase de chicanas.
"El único amor verdadero de Migueles son los verdes", "Ni siquiera la mira, se aferra al billete", "Atendeme los dólares", "¿De dónde los habrá sacado", "Pocos dólares para ella", fueron sólo algunos de los filosos mensajes que acompañaron a esta imagen que se viralizó.
Por otra parte, la semana pasada, mientras Martín disfrutaba de su estadía en Punta con todos los Nara, la jueza ordenó realizar allanamientos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de una investigación por presuntas maniobras financieras irregulares.
Entonces, en la tele revelaron que uno de esos procedimientos habría tenido relación con Martín Migueles. “Se habría exigido al jefe de División de Lavados de Activos de la Policía Federal que cuando ingrese a ese domicilio busque información de varias personas, entre ellas del novio de Wanda", señalaron desde la pantalla chica. Mientras tanto, Wanda, se llamó a silencio.
