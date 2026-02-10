La Reserva de Gimnasia va por el segundo éxito

“Quise terminar la relación”: declaró el acusado por la muerte de Rocío
La Reserva de Gimnasia, que viene de debutar con una victoria de la mano de Ariel Pereyra, afrontará esta tarde su segundo compromiso del Torneo Proyección 2026, cuando a partir de las 17 reciba en el predio de Estancia Chica, a Instituto de Córdoba, por el Grupo A.
Los mens sana, que estuvieron en el umbral de la coronación, a finales de 2025 (perdieron por penales la final ante Boca), saben que el principal objetivo para este año es volver a pelear los primeros puestos, y tratar de llegar a la definición del título.
Y el primer paso lo dieron en la jornada inaugural, cuando vencieron por la mínima diferencia a Unión, en Estancia Chica.
No obstante, y para continuar por esa senda del éxito, Gimnasia tratará de aprovechar la localía para sacar adelante el partido ante la Gloria.
Los convocados: Arqueros: Máximo Cabrera y Fausto Campano. Defensores: Matías Gauto, Lucas Lamella, Jeremías Langa, Federico Pendas, Tiziano Rocco, Benjamín García, Jonathan Rodríguez y Mariano Ojeda.
Volantes: Joel González, Tiago Azamé, Thiago González Gómez, Francesco Paradela, Leonel Troncoso, Dylan Álvarez y Román Nagavonsky. Delanteros: Santino López García, Brian Croce, Lautaro Napolitano y Gerónimo Kúgler. Podrán sumarse a la lista Pablo Aguiar y Cayetano Bolzán, que ayer fueron al banco en Primera.
