Conmoción por la muerte de una bebé de un año en el Hospital Gutiérrez de La Plata

La muerte de una bebé de apenas un año, ocurrida en las últimas horas en el Hospital Gutiérrez de La Plata, abrió una investigación rodeada de interrogantes. La menor había sido trasladada de urgencia desde una vivienda ubicada en la zona de 127 entre 35 y 35 bis, en Villa Catella, Ensenada, y falleció poco después de su ingreso al centro de salud.

Tras el doloroso desenlace, se desplegó un operativo policial en el domicilio desde donde provino la niña. Tal fue así que, al cierre de esta edición, al menos dos patrulleros quedaron apostados en el lugar, mientras se aguardaba la llegada de peritos, en una escena que rápidamente llamó la atención de los vecinos y alimentó la incertidumbre en el barrio.

Si bien hasta la noche de este martes no se había difundido un parte médico oficial que precisara la causa de la muerte, trascendió que la menor habría ingresado al hospital con un cuadro grave de salud. Entre las posibilidades que se manejaron, se mencionaron episodios compatibles con broncoespasmo, convulsiones u otra descompensación severa, aunque ninguna de estas hipótesis fue confirmada de manera concluyente por fuentes sanitarias.

Desde el área de Seguridad reconocieron que las personas que estaban a cargo de la menor fueron trasladadas a la comisaría de El Dique, aunque aclararon que no se encontraban prestando declaración formal. “Está todo en una etapa muy inicial”, señalaron, y remarcaron que cualquier definición dependerá de los resultados de los peritajes y de la autopsia correspondiente.