Conmoción por la muerte de una bebé de un año en el Hospital Gutiérrez de La Plata

Paritarias bonaerenses sin confirmar e interrogantes por la suba salarial
Paritarias bonaerenses sin confirmar e interrogantes por la suba salarial
El pase de Edwuin Cetré a Boca por ahora esta caído y Botafogo vuelve a la carga por Medina
Conmoción por la muerte de una bebe de un año en el Hospital Gutiérrez
En escuelas y facultades de La Plata hay paro docente contra la reforma laboral
Guardia alta: Falcón Pérez, el árbitro para el clásico Gimnasia - Estudiantes
El temible prontuario de uno de los ladrones atrapados tras la persecución cinematográfica en La Plata
Con el aumento por inflación, ¿cuánto cobrarán los jubilados en marzo?
Tensión y gritos en un control de tránsito en el centro de La Plata
Cambios en los Registros del Automotor: el Gobierno les quitó el manejo de los legajos inactivos
Agresiones, gritos y llamadas: rompió el silencio el novio de Rocío Alvarito, acusado de arrojar a la joven al vacío
Alerta “Amarillo” por tormentas en la Provincia, ¿afectará a La Plata?
Pareja mete mano en el armado territorial de La Libertad Avanza
Operaron a Bastián Jérez por octava vez, a casi un mes del accidente en Pinamar
Wanda Nara liquidó a la China Suárez: “Que deje de usar mi ropa”
El dólar sigue en retroceso y alcanzó su nivel más bajo en casi tres meses
VIDEO. Un incendio de pastizales mantiene en vilo a los vecinos de San Carlos
Fuertes mensajes políticos detrás del anuncio de obras para La Plata
Reforma laboral: la mesa política definió los cambios para conseguir los votos en el Senado
Revés contra Alberto Fernández en la causa por violencia a Fabiola Yañez
Otro edificio de La Plata con desprendimientos y el peligro siempre latente de accidentes
Plaza España, Parque Saavedra y Parque San Martín, las obras adjudicadas que avanzarán desde el viernes
Moria Casán volvió a llamar “Escupidero” a Silvina Escudero en vivo
“No me salen las palabras”, Romina Gaetani y el estremecedor relato tras declarar en la fiscalía
Absolvieron en La Plata a un subcomisario acusado de matar a su esposa en City Bell
Denuncian un audaz golpe en una concesionaria de autos de La Plata
Kicillof y Alak presentaron el final de la obra del acueducto Norte: "La Plata esperaba esto hace 80 años"
Ofrecen recompensa de un millón de pesos por Darko, un perro perdido en Berisso
Juan Román Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca
Causa Seguros: procesaron a la empresa del broker amigo de Alberto Fernández y a otras empresas afines
La China Suárez al borde de la censura en Instagram por fotos infartantes: mirá la galería completa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La muerte de una bebé de apenas un año, ocurrida en las últimas horas en el Hospital Gutiérrez de La Plata, abrió una investigación rodeada de interrogantes. La menor había sido trasladada de urgencia desde una vivienda ubicada en la zona de 127 entre 35 y 35 bis, en Villa Catella, Ensenada, y falleció poco después de su ingreso al centro de salud.
Tras el doloroso desenlace, se desplegó un operativo policial en el domicilio desde donde provino la niña. Tal fue así que, al cierre de esta edición, al menos dos patrulleros quedaron apostados en el lugar, mientras se aguardaba la llegada de peritos, en una escena que rápidamente llamó la atención de los vecinos y alimentó la incertidumbre en el barrio.
Si bien hasta la noche de este martes no se había difundido un parte médico oficial que precisara la causa de la muerte, trascendió que la menor habría ingresado al hospital con un cuadro grave de salud. Entre las posibilidades que se manejaron, se mencionaron episodios compatibles con broncoespasmo, convulsiones u otra descompensación severa, aunque ninguna de estas hipótesis fue confirmada de manera concluyente por fuentes sanitarias.
Desde el área de Seguridad reconocieron que las personas que estaban a cargo de la menor fueron trasladadas a la comisaría de El Dique, aunque aclararon que no se encontraban prestando declaración formal. “Está todo en una etapa muy inicial”, señalaron, y remarcaron que cualquier definición dependerá de los resultados de los peritajes y de la autopsia correspondiente.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí