Cartonazo vacante y acumula un pozo de $5.000.000: ¿cuándo sale la nueva tarjeta?

La Ciudad |En 49 entre 16 y 17

Reclaman por el mal estado de otro edificio

Otra queja por el mal estado de la mampostería en 49, 16 y 17 / el dia

11 de Febrero de 2026 | 02:17
Edición impresa

El mal estado de la mampostería en edificios y el riesgo de los desprendimientos que se ha visto en forma reiterada en las últimas semanas suma otro punto para la preocupación en 49 entre 16 y 17, donde un planteo vecinal señala caída de material desde una pared exterior hacia la vereda.

Tal como ya es habitual en el último tiempo, allí también hubo que cruzar cintas de “peligro” debido a la “caída de mampostería desde altura”, aseguraron los lectores de EL DIA que se comunicaron al WhatsApp (+5492214779896).

“En la Ciudad estamos lleno de patologías estructurales y filtraciones”, aseguró uno de los vecinos y detalló que en el edificio en cuestión “pusieron la cinta en la vereda pero no sobre la entrada a las cocheras que fue donde están los desprendimientos. Es un peligro latente para peatones”, indicó.

Desde los primeros días de este mes se volvió a poner en foco el temor por balcones y cornisas en mal estado tras sendos desprendimientos en 60 entre 1 y 155, y 7 entre 46 y 47. Al parecer ocurrió en 38 entre 2 y 3. Luego, se expresó inquietud por las paredes “carcomidas” en una torre de departamentos de 4 y 49.

Otro caso reciente se registró en 10 casi 47, por el deterioro que muestra el revoque en un área superior exterior del local comercial donde funcionó un resto bar hasta hace poco. Según la queja que se expuso ante este diario, el balcón de varios metros se encontraba en notable mal estado, con hierros a la vista.

El riesgo se extiende: en diagonal 108 entre 8 y Plaza Olazábal “un paso muy transitado por mamás y niños que van a la plaza, el deterioro es total. Algún día va a hacer un estrago. Hay un portón de chapa pero la viga que lo sostiene arriba está inflada y rajada”, apuntó otro lector.

Tal como viene informando este diario, la problemática no es nueva, pero su frecuencia se ha acelerado. En las últimas dos décadas se han contabilizado al menos diez casos de gravedad. Entre los más dramáticos se recuerda el incidente de noviembre de 2024 en la zona de la estación de trenes, donde un taxista resultó seriamente herido al ser golpeado por restos de mampostería. También el desplome en 6 y 54 en 2020 que hirió a una mujer, o la pérdida de ornamentación en el Teatro Coliseo Podestá ese mismo año.

 

Actividades: feria, yoga, carnaval, acrobacia en tela, talleres y cursos para jubilados

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

