Información General |TRES AÑOS DE PRISIÓN EN SUSPENSO Y SIETE DE INHABILITACIÓN

Celular en el quirófano: condenan a un anestesista por la muerte de un niño

11 de Febrero de 2026 | 01:05
La Justicia de General Roca condenó ayer a tres años de prisión en suspenso a Mauricio Javier Atencio Krause, el anestesista que en 2024 causó la muerte de Valentín Mercado Toledo, un niño de 4 años, por distraerse con el celular.

El veredicto, dictado por el juez Emilio Stadler, incluyó una condena a siete años y seis meses de inhabilitación para ejercer la medicina. Además, el médico deberá cumplir durante tres años reglas de conducta estrictas, como presentarse todos los meses ante la Justicia y no cometer nuevos delitos.

Durante el juicio se determinó que el profesional abandonó el quirófano y utilizó su teléfono celular mientras se desarrollaba la cirugía. El tribunal consideró que esas conductas fueron decisivas en el desenlace fatal. También se estableció que la sala no contaba con un desfibrilador ni con controles clínicos adecuados.

Valentín había ingresado al Sanatorio Juan XXIII para una intervención que, según el cirujano pediátrico Fernando Cordero, “sería breve, de una hora u hora y media”. Se trataba de reparar una hernia diafragmática que no le causaba molestias. El niño no tenía problemas de salud previos y la clínica disponía del equipamiento necesario para una cirugía segura.

Sin embargo, durante la operación sufrió un paro cardíaco y presentó muerte encefálica. A la familia se le informó inicialmente “un poco de bradicardia” antes de su traslado a terapia intensiva.

Días después, al pedir un certificado laboral, Ariana, la madre del niño, descubrió que el documento decía “muerte encefálica”. Tras solicitar explicaciones, fue citada a una junta médica el 17 de julio, donde le confirmaron el diagnóstico irreversible.

“El médico me había dicho que fue un poco de bradicardia, pero a la semana me entero de que Valentín había sufrido un paro cardíaco durante la cirugía”, relató.

Los fiscales habían pedido la misma pena de prisión, pero con diez años de inhabilitación.

