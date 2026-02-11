Absuelven a un subcomisario por el crimen de su mujer

Un subcomisario que llevaba siete años con prisión preventiva por el crimen de su esposa, ocurrido en City Bell, fue finalmente absuelto por la Justicia de La Plata, en un caso que estuvo inmerso en fuerte controversias durante su proceso judicial.

Así lo informaron fuentes del caso, quienes precisaron que el fallo estuvo a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 y luego de finalizado el juicio oral.

El policía Alejandro Herrera estaba imputado por el homicidio en el año 2019 de Gabriela Kenyeres, quien también se desempeñaba en la fuerza, en una vivienda de esa localidad de la zona norte de nuestra ciudad.

A la resolución del caso se llegó a raíz de que la fiscal del debate, Leila Aguilar, retirara la acusación al considerar que las pruebas producidas durante el proceso, no alcanzaban para sostener la imputación por homicidio agravado.

Cabe mencionar que Herrera había llegado a juicio acusado de femicidio, un delito que prevé prisión perpetua. Pero en su alegato, la fiscal reparó en la falta de elementos clave, como una autopsia, un informe concluyente sobre la trayectoria del proyectil e irregularidades en la preservación de la escena.

Se hizo saber, además, que la representante del Ministerio Público inclusive se basó en pericias que descartaron la autoría del acusado sobre cartas halladas en el lugar y en mensajes previos de la víctima que reflejaban su angustia.