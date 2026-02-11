Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo, con súper pozo de $5.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Quilmes

Calor, viento y probabilidad de lluvias hacia la noche en Quilmes

11 de Febrero de 2026 | 07:45

Escuchar esta nota

Este miércoles en Quilmes las temperaturas irán de los 23 a los 31 grados, con viento del sur y probabilidad de chaparrones por la noche, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El jueves el cielo se presentará parcialmente nublado y las temperaturas irán de los 21 a los 28 grados, con viento del este.

Para el viernes se espera cielo parcialmente nublado, con temperaturas que irán de 19 a 27 grados y viento del este.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Las peores sospechas detrás de la muerte de una beba en La Plata y esperan la autopsia

Cetré no va a Boca: la verdadera historia de por qué de golpe se cayó la operación Colombia

El clásico de La Plata y las obligaciones de un partido caliente pero no tanto

Con concesiones a gremios y provincias, el oficialismo busca aprobar la reforma laboral

¡Lo que faltaba! Una mujer denunció que un joven “therian” mordió a su hija

La Plata con calor y amenazada por chaparrones: a qué hora anuncian la llegada de las lluvias

Garibaldi - Sicardi, la vida más allá del Casco Urbano de La Plata

Picante teoría: Facundo Arana, ¿se hace el bueno?
+ Leidas

Cetré no va a Boca: la verdadera historia de por qué de golpe se cayó la operación Colombia

Garibaldi - Sicardi, la vida más allá del Casco Urbano de La Plata

La Plata con calor y amenazada por chaparrones: a qué hora anuncian la llegada de las lluvias

Dolor en La Plata por la muerte del abogado Juan Pedro Merbilhaa

El clásico de La Plata y las obligaciones de un partido caliente pero no tanto

¡Lo que faltaba! Una mujer denunció que un joven “therian” mordió a su hija

Estudiantes conoce su próximo rival de la Copa Argentina

Paritarias sin confirmar e interrogantes por la suba salarial en la Provincia
Últimas noticias de Quilmes

Murió el represor Jorge Antonio Bergés

Choferes del Halcón protestaron frente a terminal de MOQSA

Demoras en la autopista por trabajos en el peaje de Quilmes

Recuperan en Bolívar un auto robado en Quilmes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla