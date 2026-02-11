Calor, viento y probabilidad de lluvias hacia la noche en Quilmes

Este miércoles en Quilmes las temperaturas irán de los 23 a los 31 grados, con viento del sur y probabilidad de chaparrones por la noche, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El jueves el cielo se presentará parcialmente nublado y las temperaturas irán de los 21 a los 28 grados, con viento del este.

Para el viernes se espera cielo parcialmente nublado, con temperaturas que irán de 19 a 27 grados y viento del este.