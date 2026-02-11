Choferes del Halcón protestaron frente a terminal de MOQSA

Con concesiones a gremios y provincias, el oficialismo busca aprobar la reforma laboral
Con concesiones a gremios y provincias, el oficialismo busca aprobar la reforma laboral
En escuelas y facultades de La Plata hay paro docente contra la reforma laboral
Garibaldi - Sicardi, la vida más allá del Casco Urbano de La Plata
Las peores sospechas detrás de la muerte de una beba en La Plata y esperan la autopsia
La Plata con calor y amenazada por chaparrones: a qué hora anuncian la llegada de las lluvias
Cetré no va a Boca: la verdadera historia de por qué de golpe se cayó la operación Colombia
Las últimas horas de Rocío Alvarito: la versión del acusado de tirarla por el balcón, en la mira judicial
Paritarias sin confirmar e interrogantes por la suba salarial en la Provincia
Uniformes escolares: la vuelta al aula puede salir hasta $120 mil
VIDEO.- Un cinematográfico operativo policial terminó a los tiros en la Megatoma
¡Lo que faltaba! Una mujer denunció que un joven “therian” mordió a su hija
Dolor en La Plata por la muerte del abogado Juan Pedro Merbilhaa
El dólar tocó mínimos en casi tres meses y el Central sumó reservas
Actividades: feria, yoga, carnaval, acrobacia en tela, talleres y cursos para jubilados
Los números de la suerte del miércoles 11 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Cambios en los Registros del Automotor: el Gobierno les quitó el manejo de los legajos inactivos
Crece la tensión por datos de empleo, la inflación y el impacto de la IA
Pareja mete mano en el armado territorial de La Libertad Avanza
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El conflicto en el transporte público de pasajeros en la zona sur del Conurbano Bonaerense alcanzó un nuevo pico de tensión este lunes, cuando un grupo de choferes de la empresa San Juan Bautista decidió bloquear el acceso a la cabecera principal de Micro Ómnibus Quilmes S.A. (MOQSA). La medida de fuerza, motivada por la falta de pago de los salarios correspondientes al mes de enero, paralizó el movimiento en la base operativa ubicada sobre la avenida 14, afectando de manera directa la prestación de servicios esenciales que conectan a Quilmes con los distritos vecinos de Berazategui y Florencio Varela.
La protesta consistió en el bloqueo sistemático del ingreso y egreso de unidades, impidiendo que las líneas controladas por el grupo MOQSA, entre las que se encuentran la 159, 219 y 603, pudieran cumplir con sus recorridos habituales. Durante la jornada, se registraron escenas de alta tensión con la quema de cubiertas y movimientos de unidades de la línea 500 en el playón trasero de la zona de Rigolleau, mientras los trabajadores mantenían firme la postura de no liberar la salida de coches hasta obtener respuestas concretas sobre sus haberes. Esta situación dejó a miles de usuarios sin un servicio continuo, agravando el aislamiento de vastos sectores de la región.
Este escenario se suma a la paralización total que ya venían sosteniendo los conductores de la empresa El Nuevo Halcón, responsable de la línea 148, lo que generó un "efecto dominó" en el transporte regional. Los vecinos de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui enfrentan trastornos diarios ante la imposibilidad de utilizar estos medios de transporte para acudir a sus empleos o centros de estudio. La desconexión afecta particularmente a quienes no cuentan con recursos para costear servicios de transporte privado, como remises o aplicaciones, quedando aislados en sus barrios o dependiendo de caminatas extensas para buscar empalmes con otros medios de transporte.
En el marco institucional, el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, encabezó una reunión con el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, y delegados de la empresa San Juan Bautista S.A. para intentar destrabar la crisis. El encuentro, del que también participaron funcionarios municipales como Christian Rodríguez, se centró en la difícil situación financiera de la firma, que además de incumplir con el pago de sueldos, presenta deficiencias en la calidad del servicio. La gestión se desarrolla bajo el amparo del Estado de Emergencia del Transporte Público, una medida decretada recientemente para buscar alternativas legales y operativas ante la crisis.
La profundidad del conflicto ha dado lugar a versiones sobre posibles cambios en las concesiones. En los últimos días, trascendió que empresas con presencia territorial, como Primera Junta y Microómnibus La Colorada (líneas 324 y 178), podrían tener la capacidad de absorber los recorridos afectados en caso de que la situación no se normalice. No obstante, hasta el momento no se han formalizado convenios al respecto y la incertidumbre continúa reinando entre los trabajadores y los pasajeros.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí