Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo, con súper pozo de $5.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Quilmes

Demoras en la autopista por trabajos en el peaje de Quilmes

Demoras en la autopista por trabajos en el peaje de Quilmes
11 de Febrero de 2026 | 08:16

Escuchar esta nota

Las tareas de mejora de infraestructura han obligado a las autoridades viales a disponer una reducción de calzada de carácter preventivo sobre el lado derecho del egreso del peaje Quilmes en la Autopista La Plata - Buenos Aires.

El personal abocado a las obras se encuentra trabajando en el mantenimiento de la traza para garantizar la seguridad vial a largo plazo, aunque por el momento la zona presenta una configuración de carriles restringida. Se recomienda a los usuarios de la autopista y a los vecinos de Quilmes que circulen con extrema precaución, respeten la señalización de obra y prevean posibles demoras al intentar abandonar la vía rápida en dicho distribuidor.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Las peores sospechas detrás de la muerte de una beba en La Plata y esperan la autopsia

Cetré no va a Boca: la verdadera historia de por qué de golpe se cayó la operación Colombia

El clásico de La Plata y las obligaciones de un partido caliente pero no tanto

Con concesiones a gremios y provincias, el oficialismo busca aprobar la reforma laboral

¡Lo que faltaba! Una mujer denunció que un joven “therian” mordió a su hija

La Plata con calor y amenazada por chaparrones: a qué hora anuncian la llegada de las lluvias

Garibaldi - Sicardi, la vida más allá del Casco Urbano de La Plata

Picante teoría: Facundo Arana, ¿se hace el bueno?
+ Leidas

Cetré no va a Boca: la verdadera historia de por qué de golpe se cayó la operación Colombia

Garibaldi - Sicardi, la vida más allá del Casco Urbano de La Plata

La Plata con calor y amenazada por chaparrones: a qué hora anuncian la llegada de las lluvias

Dolor en La Plata por la muerte del abogado Juan Pedro Merbilhaa

El clásico de La Plata y las obligaciones de un partido caliente pero no tanto

Estudiantes conoce su próximo rival de la Copa Argentina

¡Lo que faltaba! Una mujer denunció que un joven “therian” mordió a su hija

Paritarias sin confirmar e interrogantes por la suba salarial en la Provincia
Últimas noticias de Quilmes

Murió el represor Jorge Antonio Bergés

Choferes del Halcón protestaron frente a terminal de MOQSA

Recuperan en Bolívar un auto robado en Quilmes

Policía de civil evitó robo en Quilmes Oeste

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla