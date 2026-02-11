Demoras en la autopista por trabajos en el peaje de Quilmes

Con concesiones a gremios y provincias, el oficialismo busca aprobar la reforma laboral
Con concesiones a gremios y provincias, el oficialismo busca aprobar la reforma laboral
Las tareas de mejora de infraestructura han obligado a las autoridades viales a disponer una reducción de calzada de carácter preventivo sobre el lado derecho del egreso del peaje Quilmes en la Autopista La Plata - Buenos Aires.
El personal abocado a las obras se encuentra trabajando en el mantenimiento de la traza para garantizar la seguridad vial a largo plazo, aunque por el momento la zona presenta una configuración de carriles restringida. Se recomienda a los usuarios de la autopista y a los vecinos de Quilmes que circulen con extrema precaución, respeten la señalización de obra y prevean posibles demoras al intentar abandonar la vía rápida en dicho distribuidor.
