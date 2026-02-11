Recuperan en Bolívar un auto robado en Quilmes

Efectivos policiales de la ciudad de Bolivar secuestraron a un automóvil Peugeot 208 que había sido sustraído en territorio quilmeño en el año 2022 bajo la modalidad de Robo Calificado Automotor.

El hallazgo se produjo cuando efectivos de la policía de investigaciones de Bolívar interceptaron el rodado para un control de rutina. Durante la inspección, los agentes detectaron irregularidades significativas que levantaron sospechas inmediatas: el vehículo presentaba la supresión de los últimos dígitos en la numeración tanto del motor como del chasis. Asimismo, se constató que los grabados en los cristales y las autopartes no eran originales, lo que evidenciaba una maniobra de adulteración para intentar ocultar su origen ilícito.

Al profundizar la investigación y consultar los registros informáticos, se logró determinar que el automóvil era buscado desde 2022 por la justicia de Quilmes. El ilícito original, caratulado como Robo Calificado, se había perpetrado en dicha localidad bonaerense, permaneciendo el vehículo con pedido de secuestro activo durante los últimos cuatro años hasta este reciente procedimiento.

Respecto a la persona que se encontraba en posesión del rodado al momento del operativo, la misma presentó documentación respaldatoria que acreditaba una operatoria comercial previa de buena fe. Debido a esto, la justicia considera que el actual tenedor sería una víctima más de la cadena delictiva, bajo la figura de damnificado por el delito de estafa. El caso ha quedado ahora bajo la órbita de la Fiscalía Jurisdiccional, que interviene para avanzar en los carriles legales correspondientes tras el exitoso recupero de la unidad sustraída en Quilmes.