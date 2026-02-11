Recuperan en Bolívar un auto robado en Quilmes

Con concesiones a gremios y provincias, el oficialismo busca aprobar la reforma laboral
Con concesiones a gremios y provincias, el oficialismo busca aprobar la reforma laboral
En escuelas y facultades de La Plata hay paro docente contra la reforma laboral
Cetré no va a Boca: la verdadera historia de por qué de golpe se cayó la operación Colombia
Las peores sospechas detrás de la muerte de una beba en La Plata y esperan la autopsia
La Plata con calor y amenazada por chaparrones: a qué hora anuncian la llegada de las lluvias
Garibaldi - Sicardi, la vida más allá del Casco Urbano de La Plata
Paritarias sin confirmar e interrogantes por la suba salarial en la Provincia
VIDEO. Las fuertes imágenes del choque mortal en La Plata que analiza la Justicia: la familia pide testigos
Las últimas horas de Rocío Alvarito: la versión del acusado de tirarla por el balcón, en la mira judicial
Uniformes escolares: la vuelta al aula puede salir hasta $120 mil
Dolor en La Plata por la muerte del abogado Juan Pedro Merbilhaa
¡Lo que faltaba! Una mujer denunció que un joven “therian” mordió a su hija
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de este miércoles 11 de febrero
VIDEO.- Un cinematográfico operativo policial terminó a los tiros en la Megatoma
El dólar tocó mínimos en casi tres meses y el Central sumó reservas
Actividades: feria, yoga, carnaval, acrobacia en tela, talleres y cursos para jubilados
Los números de la suerte del miércoles 11 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Cambios en los Registros del Automotor: el Gobierno les quitó el manejo de los legajos inactivos
Crece la tensión por datos de empleo, la inflación y el impacto de la IA
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Efectivos policiales de la ciudad de Bolivar secuestraron a un automóvil Peugeot 208 que había sido sustraído en territorio quilmeño en el año 2022 bajo la modalidad de Robo Calificado Automotor.
El hallazgo se produjo cuando efectivos de la policía de investigaciones de Bolívar interceptaron el rodado para un control de rutina. Durante la inspección, los agentes detectaron irregularidades significativas que levantaron sospechas inmediatas: el vehículo presentaba la supresión de los últimos dígitos en la numeración tanto del motor como del chasis. Asimismo, se constató que los grabados en los cristales y las autopartes no eran originales, lo que evidenciaba una maniobra de adulteración para intentar ocultar su origen ilícito.
Al profundizar la investigación y consultar los registros informáticos, se logró determinar que el automóvil era buscado desde 2022 por la justicia de Quilmes. El ilícito original, caratulado como Robo Calificado, se había perpetrado en dicha localidad bonaerense, permaneciendo el vehículo con pedido de secuestro activo durante los últimos cuatro años hasta este reciente procedimiento.
Respecto a la persona que se encontraba en posesión del rodado al momento del operativo, la misma presentó documentación respaldatoria que acreditaba una operatoria comercial previa de buena fe. Debido a esto, la justicia considera que el actual tenedor sería una víctima más de la cadena delictiva, bajo la figura de damnificado por el delito de estafa. El caso ha quedado ahora bajo la órbita de la Fiscalía Jurisdiccional, que interviene para avanzar en los carriles legales correspondientes tras el exitoso recupero de la unidad sustraída en Quilmes.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí