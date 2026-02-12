Hay quórum y en Diputados ya se debate bajar la edad de imputabilidad a 14 años
El ex presidente Mauricio Macri celebró la media sanción por parte del Senado al proyecto de reforma laboral que impulsó el gobierno del presidente Javier Milei y que recibió un amplio respaldo de aliados.
"Después de años en los que luchamos por cambios profundos en las leyes de trabajo, la votación de hoy logró dar un paso adelante en la dirección correcta. El trabajo es un tema fundamental para destrabar la energía y el talento que tienen los argentinos", escribió el ex mandatario en X.
En esa línea, continuó: “Lo que pasó hoy es solo un paso: hay que seguir trabajando fuerte para impulsar nuevas reformas que transformen la legislación laboral en una normativa mucho más moderna, que les dé futuro a todos los jóvenes y que se adapte a esta época sin igual”.
La Cámara alta, en la madrugada de este jueves, aprobó la iniciativa que busca modernizar el mercado laboral por 42 votos afirmativos, 30 negativos, sin abstenciones. El texto será remitido en revisión a la Cámara de Diputados.
