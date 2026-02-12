Alimentos importados: con cautela, ganan lugar en hipermercados

En un local del microcentro de un híper hay una góndola de importados. Ofrece desde golosinas a tomates y mermeladas / Roberto Acosta

En el amanecer de enero, el Gobierno Nacional determinó prorrogar seis meses más el cobro del impuesto a las Ganancias y el IVA al ingreso de alimentos importados de “primera necesidad” -entre otros- con el objetivo de aumentar la competencia y bajar los precios. La medida, mirada de reojo por productores nacionales, comienza a generar consecuencias en las góndolas de la Ciudad.

En las grandes cadenas de hipermercados que compiten en la Región, según un relevamiento que realizó EL DIA, se incrementa la presencia de artículos importados en un escenario de venta a lo “free shop”. Pero, lo que llama la atención, es la presencia inédita de productos esenciales -fideos, legumbres, enlatados- de origen extranjero. No obstante, en cadenas de supermercados más pequeñas, la situación es diferente: el ingreso es escaso y todavía no impacta en las góndolas.

En cuanto a almacenes y comercios de barrios, la entrada de artículos importados exhibe más parsimonia: “Está ingresando mercadería, pero no en una cantidad impresionante”, dijo a este diario José Candiota, el presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires.

Durante años, los productos importados tenían como destinatario un nicho específico. Hoy, con una presión impositiva mucho más liviana, buscan competir con productos nacionales.

La principal variable a tener en cuenta -que según dirigentes comerciales y almaceneros es determinante- es el precio de los productos. Mientras las grandes cadenas de hipermercados ofrecen valores que esbozan un intento de competencia con los nacionales, los almacenes de barrio aseguran que el éxito de los artículos extranjeros es directamente proporcional a la accesibilidad de los precios.

CADENAS Y SUPERMERCADOS

En las cadenas de hipermercados, la situación varía. Una de ellas, que tiene sucursales en la periferia y centro platense, se aprecia un sector con el nombre “Productos Internacionales” donde hay galletitas francesas, mermeladas francesas, yerba uruguaya o cerveza alemana, entre otras cosas. ¿Un factor común? Precios elevados -hasta casi el doble- en comparación con los de origen nacional. Ejemplo: la mermelada francesa que vale casi $8.000 compite contra las de origen nacional que no superan los $4.000.

En cuanto a productos esenciales, durante los últimos meses ingresaron artículos como tomate en lata italiano a $7.400, legumbres franceses a $3.500 o pastas secas italianas que oscilan entre $3.000 y $8.000. Estos, lentamente, comienzan a mirar el lugar que ocupan los de origen nacional.

En el mismo mercado, se ofrece tomate envasado argentino a precios que arrancan en el orden de los 1.100 pesos y pueden llegar o superar la línea de los 2 mil.

En las pastas, algo parecido, sólo algunas marcas del mercado argentino se acercan o superan por poco los 3 mil pesos. Hay varias que están más cerca de los mil pesos.

Sin embargo, en el Grupo El Nene, supermercado local, los importados todavía no alcanzaron los alimentos. “Ingresaron muchísimos productos, con precios bajos y más variedad, pero alimentos todavía. Acá, los platenses, no buscan ese tipo de mercadería”, dijo una fuente del supermercado y añadió: “El precio es clave y quizás, en algunos días cambia todo”.

ALMACENES DE BARRIO

Entre los dirigentes comerciales, prima la variable precio a la hora de analizar el ingreso de artículos extranjeros.

Fernando Savore, vicepresidente de la Federación de Almaceneros bonaerense, advirtió en diálogo con este diario: “Puede haber curiosidad por lo importado, pero lo que va a pesar son los precios y añadió: “Si un producto importado no es más barato que el nacional, no va a funcionar”. Asimismo, el dirigente aseguró que si “el importado es más barato, yo lo comercializo”. Finalmente, concluyó: “No me voy a resistir al formato importado, pero no con estos precios”.

En tanto, Ricardo Cuevas, presidente del Centro Almacenero de Berisso, dijo a EL DIA que en la localidad no hubo “ninguna explosión de productos importados. Lo único que se ve es lo de siempre: atún, palmitos y algún pan de Brasil”. Para el dirigente es vital analizar las características del cliente: “Para un pueblo trabajador como Berisso, el importado tiene que tener mucha diferencia de precio”. Además, añadió: “Hoy, por ejemplo, se consiguen fideos nacionales, buenos y baratos; no hay necesidad del importado. Además, si entran importados, detrás hay fuentes de trabajo que se pierden”.

Candiota, en sintonía con sus pares, confirmó: “Está entrando mercadería, pero lo normal, similar a lo que ingresaba antes. No está ocurriendo en una cantidad impresionante”.

Algo a tener en cuenta: desde la Coordinadora de la Industria de Productos Alimenticios, que nuclea a 33 cámaras de la industria de alimentos y bebidas, detallaron que históricamente la importación de bienes finales suele ser baja debido a la estructura de producción nacional.