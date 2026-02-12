Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

River cae sin atenuentes, pero solo por un gol, ante Argentinos en La Paternal: Marcelo Gallardo fue expulsado

River cae sin atenuentes, pero solo por un gol, ante Argentinos en La Paternal: Marcelo Gallardo fue expulsado

FOTOBAIRES

12 de Febrero de 2026 | 22:09

River Plate pierde 1-0 ante Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona por la quinta fecha del Torneo Apertura, en un encuentro televisado por TNT Sports. El gol del equipo local lo convirtió Hernán López Muñoz a los 34 minutos del primer tiempo, con un remate cruzado de zurda dentro del área, luego de una pérdida de Lucas Martínez Quarta cuando la defensa visitante se encontraba adelantada.

El partido comenzó con intensidad y la primera situación clara fue para River a los 7 minutos. Gonzalo Montiel quedó mano a mano con Brayan Cortés tras una acción profunda, pero su remate salió desviado junto a un palo. En esa jugada, el defensor reclamó infracción de Emiliano Viveros dentro del área, aunque el árbitro no sancionó penal. A los 12 minutos, Marcos Acuña recibió tarjeta amarilla por una falta sobre Leandro Lozano, y se convirtió en el segundo amonestado del conjunto dirigido por Marcelo Gallardo, junto a Montiel.

Con el correr de los minutos, el trámite se tornó disputado en la mitad de la cancha, con alternancia en la posesión y pocas llegadas claras. A los 30 minutos, Santiago Beltrán respondió ante un cabezazo de Tomás Molina y, segundos más tarde, volvió a intervenir para rechazar un disparo de media distancia de López Muñoz. Cuatro minutos después, el propio López Muñoz aprovechó un error en la salida de River, ingresó al área y definió cruzado para establecer el 1-0.

A los 37 minutos, Agustín Ruberto tuvo la oportunidad del empate. El delantero eludió a Cortés, pero quedó en una posición cerrada y sin ángulo para definir, por lo que la jugada terminó en saque de arco.

A los 45 minutos, antes que finalizara el primer tiempo, Marcelo Gallardo fue expulsado por el árbitro Andrés Merlos.

Formaciones de Argentinos y de River

Argentinos: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Kevin Coronel; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz, Emiliano Viveros; Hernán López Múñoz y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

LE PUEDE INTERESAR

Tras otra mala racha, Jorge Sampaoli fue despedido del Atlético Mineiro en medio de críticas

LE PUEDE INTERESAR

Panaro y De Asís fueron habilitados por la AFA y quedan a disposición del técnico para el clásico

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel; Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Aníbal Moreno, Kevin Castaño, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Agustín Ruberto. DT: Marcelo Gallardo.

Árbitro: Andrés Merlos.

TV: TNT Sports.

Radio: La Redonda FM 100.3.

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Silvio Trucco.

Estadio: Diego Armando Maradona.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

FOTOBAIRES

Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Todos los cambios de la reforma laboral: convenio por empresa, tope a las indemnizaciones y banco de horas

Cómo afronta el Pincha su economía tras la caída de la venta de Cetré

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Se complica la negociación salarial: la Provincia ofreció aumento del 3% y los estatales lo rechazaron

Fin del misterio: quién era el joven que apareció flotando en una laguna de la Autopista y las causas de su muerte

Escándalo en La Plata: clausuraron un galpón que acopia orina y aseguran que continúa funcionando
Últimas noticias de Deportes

Tras otra mala racha, Jorge Sampaoli fue despedido del Atlético Mineiro en medio de críticas

Panaro y De Asís fueron habilitados por la AFA y quedan a disposición del técnico para el clásico

Cetré continúa con la puesta a punto para el clásico y el Athlético Paranaense acercó una nueva oferta

VIDEO. Conferencia clásica: Nacho Fernández y Santiago Núñez hablaron en la previa del partido
La Ciudad
Una boca de tormenta destrozada en Cantilo pone en peligro a los vecinos y conductores
Por obras, el Tren Roca no llegará a La Plata el domingo y martes
La autopista Buenos Aires - La Plata y otras rutas tendrán circulación restringida en el feriado de carnaval
La UNLP se suma a la prevención de la ludopatía en jóvenes y adolescentes
El carnaval en La Plata arranca hoy: barrio por barrio, dónde serán los festejos
Policiales
El hijo del "Volador" Camilleri, jefe de la barra de Gimnasia, recuperó la libertad
Detuvieron al hombre que ofrecía “caramelos” a niños en La Plata
"Luchamos por futuras víctimas": Marcos, papá de Kim Gómez, tras la baja de la imputabilidad
Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada
La celda como búnker: así vivían los cabecillas de la "Banda del Millón" en una cárcel de La Plata
Política y Economía
Sur Finanzas: cuatro detenidos por borrar y ocultar pruebas
Se complica la negociación salarial: la Provincia ofreció aumento del 3% y los estatales lo rechazaron
Reforma Penal Juvenil: el oficialismo aprobó en Diputados el proyecto de baja en la edad de imputabilidad a 14 años
Ordenan que Cristina Kirchner vuelva a cobrar una pensión millonaria y el Gobierno apelará
Tras la media sanción de la reforma laboral, el dólar retrocedió a los $1.415 y suben los bonos
Espectáculos
VIDEO: Luciano Castro se internó y dejó un mensaje claro sobre su presente
Mauro Icardi y la China Suárez, ¿listos para dar el "sí"?: qué reveló la abogada del futbolista
El Martín Fierro de la Danza hará una preselección de artistas en La Plata
Besos con una mujer, infidelidad y escándalo: ¿qué dijo Mauro Icardi del explosivo video viral?
Gran Hermano Generación Dorada no arrancó y ya hay un cambio en uno de sus programas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla