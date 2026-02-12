River cae sin atenuentes, pero solo por un gol, ante Argentinos en La Paternal: Marcelo Gallardo fue expulsado

"Luchamos por futuras víctimas": Marcos, papá de Kim Gómez, tras la baja de la imputabilidad
"Luchamos por futuras víctimas": Marcos, papá de Kim Gómez, tras la baja de la imputabilidad
Se complica la negociación salarial: la Provincia ofreció aumento del 3% y los estatales lo rechazaron
Detuvieron al hombre que ofrecía “caramelos” a niños en La Plata
La autopista Buenos Aires - La Plata y otras rutas tendrán circulación restringida en el feriado de carnaval
Reforma Penal Juvenil: el oficialismo aprobó en Diputados el proyecto de baja en la edad de imputabilidad a 14 años
El hijo del "Volador" Camilleri, jefe de la barra de Gimnasia, recuperó la libertad
Por obras, el Tren Roca no llegará a La Plata el domingo y martes
¿Se va Gallardo? River pierde con baile, pero solo por la mínima ante el Bicho
VIDEO: Luciano Castro se internó y dejó un mensaje claro sobre su presente
Tras la media sanción de la reforma laboral, el dólar retrocedió a los $1.415 y suben los bonos
Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada
Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias
La celda como búnker: así vivían los cabecillas de la "Banda del Millón" en una cárcel de La Plata
El carnaval en La Plata arranca hoy: barrio por barrio, dónde serán los festejos
Mauro Icardi y la China Suárez, ¿listos para dar el "sí"?: qué reveló la abogada del futbolista
Por el incendio en el depósito, se definió la fecha de indagatoria a Roxana Aloise
Descuentos especiales para avisos de plomeros y todo lo vinculado a reparaciones de viviendas
Las dudas de Zaniratto y Domínguez para jugar el clásico: ¿cuál será el 11 de Gimnasia y Estudiantes?
"Si te lastimás jugando al fútbol, tu empresa no tiene nada que ver”, la explicación de Sturzenegger sobre los cambios laborales
Una boca de tormenta destrozada en Cantilo pone en peligro a los vecinos y conductores
El Martín Fierro de la Danza hará una preselección de artistas en La Plata
Comedor Universitario 2026: el menú costará $2.800 y tendrá un subsidio del 60% por parte de la UNLP
La Plata, sin agua este jueves: a que barrios afectan las obras de Absa
Fin del misterio: quién era el joven que apareció flotando en una laguna de la Autopista y las causas de su muerte
Ordenan que Cristina Kirchner vuelva a cobrar una pensión millonaria y el Gobierno apelará
Le robaron la "chata" que es una reliquia y ofrece una millonaria recompensa: "Valor sentimental"
Así operaba la “Banda del Millón” que tenía su comando en La Plata
Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
River Plate pierde 1-0 ante Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona por la quinta fecha del Torneo Apertura, en un encuentro televisado por TNT Sports. El gol del equipo local lo convirtió Hernán López Muñoz a los 34 minutos del primer tiempo, con un remate cruzado de zurda dentro del área, luego de una pérdida de Lucas Martínez Quarta cuando la defensa visitante se encontraba adelantada.
El partido comenzó con intensidad y la primera situación clara fue para River a los 7 minutos. Gonzalo Montiel quedó mano a mano con Brayan Cortés tras una acción profunda, pero su remate salió desviado junto a un palo. En esa jugada, el defensor reclamó infracción de Emiliano Viveros dentro del área, aunque el árbitro no sancionó penal. A los 12 minutos, Marcos Acuña recibió tarjeta amarilla por una falta sobre Leandro Lozano, y se convirtió en el segundo amonestado del conjunto dirigido por Marcelo Gallardo, junto a Montiel.
Con el correr de los minutos, el trámite se tornó disputado en la mitad de la cancha, con alternancia en la posesión y pocas llegadas claras. A los 30 minutos, Santiago Beltrán respondió ante un cabezazo de Tomás Molina y, segundos más tarde, volvió a intervenir para rechazar un disparo de media distancia de López Muñoz. Cuatro minutos después, el propio López Muñoz aprovechó un error en la salida de River, ingresó al área y definió cruzado para establecer el 1-0.
A los 37 minutos, Agustín Ruberto tuvo la oportunidad del empate. El delantero eludió a Cortés, pero quedó en una posición cerrada y sin ángulo para definir, por lo que la jugada terminó en saque de arco.
A los 45 minutos, antes que finalizara el primer tiempo, Marcelo Gallardo fue expulsado por el árbitro Andrés Merlos.
Argentinos: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Kevin Coronel; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz, Emiliano Viveros; Hernán López Múñoz y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.
LE PUEDE INTERESAR
Tras otra mala racha, Jorge Sampaoli fue despedido del Atlético Mineiro en medio de críticas
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel; Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Aníbal Moreno, Kevin Castaño, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Agustín Ruberto. DT: Marcelo Gallardo.
Árbitro: Andrés Merlos.
TV: TNT Sports.
Radio: La Redonda FM 100.3.
Árbitro: Andrés Merlos.
VAR: Silvio Trucco.
Estadio: Diego Armando Maradona.
FOTOBAIRES
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí