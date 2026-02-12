River cae sin atenuentes, pero solo por un gol, ante Argentinos en La Paternal: Marcelo Gallardo fue expulsado

River Plate pierde 1-0 ante Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona por la quinta fecha del Torneo Apertura, en un encuentro televisado por TNT Sports. El gol del equipo local lo convirtió Hernán López Muñoz a los 34 minutos del primer tiempo, con un remate cruzado de zurda dentro del área, luego de una pérdida de Lucas Martínez Quarta cuando la defensa visitante se encontraba adelantada.

El partido comenzó con intensidad y la primera situación clara fue para River a los 7 minutos. Gonzalo Montiel quedó mano a mano con Brayan Cortés tras una acción profunda, pero su remate salió desviado junto a un palo. En esa jugada, el defensor reclamó infracción de Emiliano Viveros dentro del área, aunque el árbitro no sancionó penal. A los 12 minutos, Marcos Acuña recibió tarjeta amarilla por una falta sobre Leandro Lozano, y se convirtió en el segundo amonestado del conjunto dirigido por Marcelo Gallardo, junto a Montiel.

Con el correr de los minutos, el trámite se tornó disputado en la mitad de la cancha, con alternancia en la posesión y pocas llegadas claras. A los 30 minutos, Santiago Beltrán respondió ante un cabezazo de Tomás Molina y, segundos más tarde, volvió a intervenir para rechazar un disparo de media distancia de López Muñoz. Cuatro minutos después, el propio López Muñoz aprovechó un error en la salida de River, ingresó al área y definió cruzado para establecer el 1-0.

A los 37 minutos, Agustín Ruberto tuvo la oportunidad del empate. El delantero eludió a Cortés, pero quedó en una posición cerrada y sin ángulo para definir, por lo que la jugada terminó en saque de arco.

A los 45 minutos, antes que finalizara el primer tiempo, Marcelo Gallardo fue expulsado por el árbitro Andrés Merlos.

Formaciones de Argentinos y de River

Argentinos: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Kevin Coronel; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz, Emiliano Viveros; Hernán López Múñoz y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel; Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Aníbal Moreno, Kevin Castaño, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Agustín Ruberto. DT: Marcelo Gallardo.

Árbitro: Andrés Merlos.

TV: TNT Sports.

Radio: La Redonda FM 100.3.

VAR: Silvio Trucco.

Estadio: Diego Armando Maradona.