Policiales |A la vera de la Autopista La Plata - Buenos Aires

Misterio por un cuerpo flotando en una laguna

Misterio por un cuerpo flotando en una laguna
12 de Febrero de 2026 | 03:43
El hallazgo de un cadáver flotando en una laguna ubicada a metros de la Autopista La Plata - Buenos Aires generó conmoción en la mañana de ayer entre automovilistas y vecinos que pasaban por la zona, en la mano hacia Capital Federal, a la altura del kilómetro 52 o la Avenida 520, en jurisdicción de Ensenada.

Según informaron fuentes policiales, el cuerpo sin vida fue detectado en una laguna cercana al trazado de la autovía y, a simple vista, presentaba signos compatibles con un posible ahogamiento, aunque las causas deberán ser determinadas por los peritajes.

En tanto, la escena provocó impacto entre conductores que circulaban por el sector y advirtieron el movimiento de móviles y personal de seguridad a un costado del camino.

Varios automovilistas redujeron la marcha ante la presencia policial y el despliegue del operativo.

En el lugar intervino personal de la Policía de la jurisdicción, efectivos de Seguridad Vial y agentes de AUBASA, quienes preservaron el área a la espera de la llegada de peritos y Policía Científica para realizar las tareas correspondientes.

Fuentes del caso indicaron que el cuerpo fue retirado una vez finalizados todos los trabajos periciales de campo y, derivado a la Morgue para su autopsia, que permitirá establecer la identidad de la persona y las circunstancias de su muerte.

En un par de tatuajes en los brazos de la víctima se alcanza a leer “Ailen B” y también el nombre “María de los Ángeles”.

 

