Zaniratto se cruzó con un hincha del Lobo sobre el final del primer tiempo del clásico plantese

El clásico platense entre Gimnasia y Estudiantes se vivió con alta tensión también fuera del juego, y uno de los focos estuvo en el cruce entre el entrenador albiazul, Fernando Zaniratto, y un hincha durante el entretiempo en el Bosque. El episodio se dio tras un primer tiempo en el que el Lobo dejó dudas y fue superado por su rival en varios pasajes.

Aunque el marcador se mantuvo 0 a 0, el desarrollo favoreció al Pincha, que manejó mejor la pelota y generó las situaciones más claras. La falta de reacción del conjunto tripero provocó el descontento de parte de la platea, desde donde bajaron reproches dirigidos al banco de suplentes cuando el árbitro marcó el final de la primera mitad.

Lejos de ignorar los cuestionamientos, Zaniratto respondió a un simpatizante en medio de un intercambio verbal que reflejó el clima caliente que se vivía en el estadio. La escena fue advertida por otros hinchas y sumó más tensión a una jornada ya cargada por la importancia del clásico.

El empate parcial no alcanzó para calmar los ánimos y el cruce dejó en evidencia la presión que rodeaba al equipo en uno de los partidos más esperados de la temporada, con el Bosque como escenario de un duelo que se jugaba tanto en la cancha como en las tribunas.