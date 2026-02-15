"Pedía comida y veía películas": Quique Felman relató cómo era su celda en Miami

El clásico fue 0 a 0: buscaron ganar, pero los dos tuvieron claro que el empate no les hacía daño
Tras recuperar su libertad y a horas de emprender su regreso a la Argentina, el periodista deportivo Quique Felman rompió el silencio y dio detalles inéditos sobre los 12 días que pasó detenido en Estados Unidos, sorprendiendo al describir las inusuales comodidades con las que contaba dentro del penal.
El cronista estuvo alojado en el centro de detención Metro West, ubicado en el condado de Miami-Dade, tras ser imputado por presunto fraude contra el casino Resort World de Las Vegas.
Lejos de la imagen de una celda tradicional, Felman relató que permaneció en un pabellón compartido con aproximadamente 80 personas, todos ubicados en camas marineras, pero con acceso a beneficios tecnológicos y gastronómicos impensados para una prisión sudamericana.
"Nos daban tres comidas diarias, agua caliente, teléfono público, posibilidad de pedir comida y también una tablet donde podía escuchar música, ver películas o hablar por teléfono", detalló el periodista, exponiendo un nivel de conectividad y confort que contrastaba fuertemente con su situación de encierro.
En sus primeras declaraciones públicas, Felman se despegó de las acusaciones de fraude y explicó el origen de su pesadilla legal, la cual comenzó cuando viajó el pasado 2 de febrero a Estados Unidos junto a su familia y fue retenido en el control migratorio.
El comunicador argumentó que había sido invitado a Las Vegas "para realizar acciones promocionales vinculadas al ámbito del entretenimiento", pero que la situación se tergiversó. "Fui inducido a participar en decisiones financieras y operaciones que no comprendía plenamente y que formaban parte de un esquema que me perjudicó gravemente", se defendió.
Con el caso ya cerrado, Felman destacó que colaboró en todo momento con las autoridades norteamericanas para aclarar el malentendido. "Soy inocente, fui víctima. Acá estoy dando la cara. Jamás pondría en riesgo mi trayectoria profesional y mi nombre por situaciones ajenas a mis valores", concluyó, a la espera de su inminente vuelo hacia Buenos Aires.
