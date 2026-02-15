Por el temporal, un carnaval reprogramado en Ensenada

Debido al temporal que azotó a La Plata, Berisso y Ensenada, en esta última, las autoridades se vieron obligadas a suspender el carnaval que se llevaría a cabo este domingo en la Avenida Horacio Cestino. Según informó la municipalidad ensenadense, fue reprogramado.

En este sentido, el carnaval a desarrollarse este domingo pasó para mañana, lunes 16 de febrero. El cronograma continuará el martes 17 de febrero, en ambos casos a las 20 hs sobre Avenida Cestino.

Vale mencionar que la entrada será libre y gratuita, para toda la familia. Tras la lluvia, a lo largo de este lunes y para lo que queda del fin de semana largo, no se esperan condiciones climáticas adversas.