VIDEO. Hinchas del Lobo atacaron a un hincha del Pincha en Plaza Rocha y lo dejaron en calzoncillos

Un violento episodio entre hinchas se registró este domingo en La Plata, en la previa del clásico entre Gimnasia y Estudiantes. Un simpatizante albirrojo fue interceptado por un grupo de fanáticos del Lobo en la zona de Plaza Rocha, donde lo agredieron físicamente y le quitaron parte de su ropa, dejándolo en ropa interior en plena vía pública.

El hecho ocurrió en la intersección de 6 y 60, cuando la víctima circulaba en moto junto a un amigo y fue detectada por varios hinchas triperos que se encontraban reunidos en la plaza con cantos y pirotecnia. Según trascendió, al menos ocho personas lo rodearon, lo obligaron a bajar del vehículo y comenzaron a increparlo hasta despojarlo de la camiseta, el pantalón y algunas pertenencias personales, entre ellas el celular y la billetera.

La situación generó momentos de extrema tensión y pudo haber terminado peor, pero un vecino que paseaba por la zona intervino para frenar la agresión. Finalmente, los atacantes le devolvieron el pantalón antes de retirarse, aunque se llevaron la camiseta del clásico rival como trofeo. El joven quedó conmocionado por lo ocurrido, aunque no se informaron heridas de gravedad.

En medio de una previa marcada por la rivalidad, también circularon en redes sociales versiones sobre el robo de una bandera de Estudiantes en el mismo sector, aunque ese episodio no fue confirmado oficialmente. El clásico platense número 192 se disputó bajo un clima de fuerte expectativa y algunos focos de tensión en las horas previas.