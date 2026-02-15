En su debut en el Turismo Carretera, el platense Nicolás Moscardini se quedó con la victoria

La temporada del Turismo Carretera comenzó con una carrera marcada por la incertidumbre: en su debut, el piloto oriundo de La Plata, Nicolás Moscardini, se adjudicó la victoria en la primera fecha del calendario nacional, luego de que Julián Santero cruzó primero la línea de meta y no pasó la revisión técnica. Tras el podio, se cambió el destino del trofeo que llegará a la Ciudad en las próximas horas.

Julián Santero dominó la competencia en pista y celebró la victoria frente a la multitud. Sin embargo, los comisarios técnicos de la ACTC detectaron una anomalía en los componentes de su motor durante la inspección reglamentaria. Esta falta provocó la exclusión inmediata del piloto mendocino. De esta forma, Moscardini —quien escoltó al puntero durante gran parte de la final— heredó el primer puesto y sumó los puntos máximos para el campeonato.

El platense evitó los roces en el inicio y a lo largo de la carrera, mantuvo la calma en los relanzamientos y atacó en el momento justo para quedar en la posición de privilegio tras la sanción a Santero.

Con este resultado, Moscardini se posiciona en lo más alto del automovilismo nacional. El joven piloto demostró que cuenta con una unidad competitiva para pelear en la máxima categoría y revalidará su debut el próximo 7 y 8 de marzo en Viedma, Río Negro, en la segunda fecha del Turismo Carretera.