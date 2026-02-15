El bloque kirchnerista, al borde de la ruptura en el Senado de la Nación

Kicillof, el paro docente y la necesidad política de que no escale el conflicto salarial
El debate y posterior aprobación en el Senado del proyecto de ley de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei, profundizó la disputa en el peronismo al punto que ya no se descarta una ruptura en el bloque K.
El debate y posterior aprobación en el Senado del proyecto de ley de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei, profundizó la disputa en el peronismo al punto que ya no se descarta una ruptura en el bloque K.
Desde diciembre, el conglomerado peronista se ha dividido en tres bloques, pero funciona en el marco de un interbloque denominado “Popular”.
La tensión interna escaló en la previa a la sesión por la reforma laboral cuando el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, denunció en público al kirchnerismo por llevar a cabo “aprietes” y “presiones” para imponer por la fuerza su postura de rechazo cerrado al proyecto.
“Hay gobernadores, senadores y diputados que han sido hasta amenazados, diciéndoles que les iban a intervenir el Partido Justicialista en sus distritos”, afirmó Sáenz, que anima un larguísimo enfrentamiento con Cristina Kirchner.
Convicción Federal es uno de los tres bloques en que se divide el interbloque “Popular” y está integrado por la jujeña Carolina Moisés, Fernando Rejal (La Rioja), Fernando Salino (San Luis), Sandra Mendoza (Tucumán) y Guillermo Andrada (Catamarca), todos críticos del modelo de conducción del kirchnerismo.
El grupo acaba de dar otra señal fuerte de disidencia interna, aceptando integrar las comisiones de Acuerdos y de Relaciones Exteriores a contramano de la estrategia de la conducción del interbloque, que se niega a designar representantes en los cuerpos de trabajo legislativo en protesta porque no se le respeta el número que, aseguran, les correspondería en un reparto proporcional.
El mapa peronista del Senado se completa con la mayoría kirchnerista, aglutinada en el Bloque Justicialista y que conducen la troika conformada por Mayans, Juliana Di Tullio (Buenos Aires) y Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), todos con llegada directa a la ex presidenta; y los dos miembros del bloque del Frente Cívico de Santiago del Estero, que lidera el ex gobernador Gerardo Zamora.
