Sur Finanzas: órdenes para borrar pruebas y una negociación clave

Kicillof, el paro docente y la necesidad política de que no escale el conflicto salarial
Kicillof, el paro docente y la necesidad política de que no escale el conflicto salarial
El precio de la victoria: del vamos por todo a ceder lo necesario para que avance la reforma laboral
Datos de la Universidad Nacional de La Plata: menos de un graduado por cada diez inscriptos en Medicina, tras la aplicación del ingreso irrestricto
Boxeo amateur en las plazas platenses: sueños, aprendizaje y comunidad
La Plata, una de las capitales de las medialunas por delivery
Tendencia urbana en la Ciudad: se duplicaron los viajes en motos por apps
Año Nuevo Chino: un festejo que pondrá a La Plata en el mapa mundial
Yacoub Real Estate & Developers arranca el 2026 con dos entregas clave, expansión en CABA y novedades inminentes por ABES
VIDEO. Qué pasó con Eugenia Carril: la historia detrás de la tragedia en 3 y 96
Murió en la Ruta 2 un exjugador de Estudiantes y Villa San Carlos
WOW incorpora publicidad 3D y continúa innovando en la Ciudad
¿Le queda margen al dólar para seguir bajando o se viene pronto el rebote?
Hay dos petroleros de Venezuela que se oxidan sin uso en Ensenada
El 75% del mundo compra distintos productos de la agroindustria argentina
Kicillof comenzará a mostrar su discurso nacional en la Legislatura
$LIBRA, un año después: millones sin destino claro y el Gobierno en silencio
La rentabilidad de miles de pymes en jaque por múltiples factores
Cómo fue la operación secreta que liberó a dos argentinos de las garras de Hamás
El kit tecnológico escolar, variado y con una amplia gama de precios
Reforma laboral: la amenaza de paro general de la CGT y las dudas en el oficialismo
El protagonismo de Bullrich abre grietas internas y roces con aliados
Otra empresa del sector textil pide el concurso preventivo de acreedores
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Armella, ofreció acuerdos de colaboración a los cuatro empleados de Sur Finanzas detenidos por presunta destrucción de pruebas y encubrimiento en la causa que investiga maniobras de lavado de activos y evasión fiscal vinculadas a la financiera relacionada con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y con su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.
A los imputados se les informó la posibilidad de acogerse al régimen del “imputado colaborador”, que prevé reducción de pena a cambio de aportar información relevante para esclarecer delitos graves. Ninguno rechazó la propuesta y manifestaron que la analizarán con sus abogados.
Según consta en el expediente, los detenidos reconocieron la existencia de mensajes vinculados a órdenes para borrar información, limpiar computadoras y retirar equipos ante los allanamientos realizados el 1 de diciembre de 2025. Esos chats fueron incorporados a la causa, leídos en indagatoria y no negados por los imputados.
La investigación judicial sostiene que existió un plan interno para ocultar registros digitales y frustrar el avance del operativo sobre la estructura financiera investigada, presuntamente utilizada para maniobras de lavado vinculadas al entorno empresarial ligado al fútbol argentino.
Entre las comunicaciones analizadas figuran pedidos para “borrar planillas”, “limpiar computadoras” y desconectar programas de los sistemas de las sucursales. Para la Justicia, esos mensajes evidencian intentos de entorpecer la investigación.
Peritos judiciales trabajan sobre el material informático secuestrado en 14 allanamientos simultáneos, donde se incautaron computadoras, discos externos, teléfonos celulares, DVR de cámaras de seguridad y documentación contable.
LE PUEDE INTERESAR
ANDIS: vuelven a debatir la validez de los audios
LE PUEDE INTERESAR
Más de 150 mil empleados perdieron su trabajo
Los detenidos son Juan Miguel Soler, técnico informático; César Zapaia, oficial de cumplimiento; Daniela Sánchez, secretaria privada del empresario Ariel Vallejo —ya imputado en la causa—; y Rolando Soloaga, jefe de seguridad.
Soler y Zapaia reconocieron intercambios de mensajes relacionados con pedidos de limpieza o eliminación de datos, aunque intentaron relativizar su alcance. Sánchez y Soloaga optaron por no declarar.
Según la resolución del juez, los imputados habrían tenido un “alto grado de participación” en maniobras destinadas a ocultar pruebas, lo que incrementa el riesgo de fuga y de entorpecimiento probatorio. Por ese motivo continúan detenidos.
Los procedimientos permitieron secuestrar una gran cantidad de dispositivos electrónicos, dinero en efectivo en distintas monedas, documentación financiera y elementos vinculados a empresas relacionadas con la operatoria investigada.
Las pericias digitales buscan reconstruir comunicaciones internas, movimientos financieros y posibles responsabilidades jerárquicas dentro del grupo empresarial. La causa se originó tras una denuncia de la Dirección General Impositiva por una presunta evasión superior a los 3.300 millones de pesos.
Con los chats incorporados al expediente y el análisis técnico en curso, el juez deberá resolver la situación procesal de los imputados y definir si alguno se acoge formalmente al régimen de imputado colaborador.
Para los investigadores, esa decisión podría ser clave para avanzar sobre niveles superiores de la estructura investigada y determinar responsabilidades dentro de la financiera vinculada al entorno de la AFA.
Mientras tanto, la causa continúa acumulando evidencia sobre lo que la fiscalía considera un intento coordinado de borrar pruebas en pleno operativo judicial.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí