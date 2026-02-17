Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $5.000.000: los números para controlar que se publicaron hoy

El Mundo |EL JUICIO QUE CONMOCIONA A DINAMARCA

Un cura “coleccionaba” imágenes de pedofilia

El religioso danés admitió tener 80.000 fotos y 2.300 videos de abuso infantil y comparó su conducta con “juntar estampillas”

Un cura “coleccionaba” imágenes de pedofilia

La imagen de IA es Una recreación para ilustrar el escándalo del sacerdote juzgado por pedofilia en Dinamarca

17 de Febrero de 2026 | 01:31
Edición impresa

Un sacerdote danés comparó la posesión de decenas de miles de archivos de pornografía infantil con “coleccionar estampillas”, una declaración que generó indignación en Dinamarca y volvió a poner el foco en los delitos sexuales en entornos religiosos.

Tom Thygesen Frederiksen, de 60 años, está siendo juzgado en el tribunal de Naestved, en el sur del país, por poseer 80.000 imágenes y 2.300 videos de abuso sexual de menores de edad.

Según informó la agencia Ritzau, el acusado reconoció los hechos ante la corte y aseguró que su conducta fue producto de una adicción a la pornografía. “Lamento profundamente lo que hice”, afirmó. Explicó que todo comenzó al abrir un enlace con “fotos prohibidas” y que sintió “fascinación porque era prohibido”.

Al ser consultado por la magnitud del material descargado, sostuvo que era “como coleccionar estampillas, pero de manera totalmente inapropiada”.

De acuerdo con la fiscalía, unas 700 imágenes pertenecen a la categoría más grave, ya que muestran escenas de violencia y coerción contra menores. Parte del material fue almacenado incluso en la computadora que usaba para su trabajo.

La investigación se inició en mayo de 2024, tras una denuncia de un servicio de intercambio de archivos que alertó a la policía, lo que derivó en un allanamiento en su domicilio.

LE PUEDE INTERESAR

Francia: paliza fatal agita la carrera presidencial

LE PUEDE INTERESAR

Obama y una polémica sobre los extraterrestres

“CONDUCTA COMPULSIVA”

El sacerdote afirmó que nunca pagó por el contenido ni sintió atracción sexual por niños, aunque admitió que desarrolló una conducta compulsiva.

Sin embargo, especialistas en delitos digitales advierten que la descarga y almacenamiento de este tipo de material alimenta redes de explotación infantil, aun cuando no exista un contacto directo con las víctimas.

Frederiksen, que dirigía grupos de acompañamiento pastoral para niños, fue suspendido de sus funciones antes de presentar su renuncia. El caso reavivó el debate sobre los mecanismos de control y prevención dentro de las instituciones religiosas.

La fiscalía solicitará una pena de seis meses de prisión. El veredicto se conocerá el 25 de febrero.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Medina: horas decisivas en Estudiantes, con olor a despedida

Obama y una polémica sobre los extraterrestres

Enojo y autocrítica de Ezequiel Piovi luego del empate con Gimnasia

Un cura “coleccionaba” imágenes de pedofilia

Francia: paliza fatal agita la carrera presidencial

La sombra de Navalni: dos años de una herida abierta

Le cortan la lengua a un periodista en Bolivia

Zaniratto ya piensa en los once para Mendoza
Últimas noticias de El Mundo

La sombra de Navalni: dos años de una herida abierta

Francia: paliza fatal agita la carrera presidencial

Obama y una polémica sobre los extraterrestres

Le cortan la lengua a un periodista en Bolivia
Deportes
Medina: horas decisivas en Estudiantes, con olor a despedida
Enojo y autocrítica de Ezequiel Piovi luego del empate con Gimnasia
Manuel Panaro: “Me siento muy cómodo con lo que me pide Lucho”
Zaniratto ya piensa en los once para Mendoza
Nueva victoria de la Reserva del Pata Pereyra
Información General
Escuchar mal, aprender peor: hipoacusias leves disparan la repitencia
Se conmemora el “Día del juego responsable”, un concepto en debate
Cencosud cerró sucursales de supermercados Vea, Disco y Easy: ¿qué pasará en La Plata?
Los 10 rituales del Año Nuevo Chino 2026 para atraer buena fortuna y abundancia
Alan Schlenker fue papá por segunda vez desde la cárcel
Policiales
La Justicia ratificó la detención y agravó la imputación para el conductor acusado de matar a Eugenia Carril
Desaparición, muerte y misterio: a través de un ADN confirmaron que los huesos hallados eran de Yanina Correa
Dos delincuentes con frondoso prontuario cayeron tras el robo a una hamburguesería céntrica
VIDEO. A patadas, un vecino de San Carlos evitó el robo de su moto ante el acecho de tres ladrones
"Cabeceé y sentí un golpe": el acusado de atropellar y matar a Eugenia Carril rompió el silencio ante el fiscal

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla