El Gobierno aceptaría los cambios de la reforma laboral: la fecha clave y el polémico artículo de licencias

El Gobierno aceptaría las modificaciones de la Cámara de Diputados en el proyecto de reforma laboral para aprobarlo este jueves 19 de febrero y devolverlo a la Cámara alta un día después. En ese sentido, el objetivo final sería convertirlo en ley el viernes 27 de febrero, explicaron fuentes oficiales.
Desde el riñón de la mesa política oficialista piensan que, luego de sesionar el próximo jueves, como estará estipulado en el cronograma libertario, el texto sería remitido al Senado rápidamente para que la senadora y jefa de bloque LLA, Patricia Bullrich, consiga dictaminarlo el viernes 20 en comisión, detallaron. Y todo será con tensión fuera del Congreso, luego de que ayer la CGT confirmara el paro general que tendrá fuerte impacto debido a que se plegarán los gremios del transporte.
Si bien el lunes por la mañana los libertarios habían barajado la posibilidad modificar el polémico artículo de reducción del pago de las licencias a través de una reglamentación o de una ley complementaria, esta posibilidad no tendría el visto bueno de un sector de los dialoguistas. Pese a ello en las últimas horas la propia Bullrich admitió: Tuvimos un error porque la ley original no distingue entre enfermedades. Tuvimos un error, lo reconozco". Es así que trascendió que anoche el gobierno le dio luz verde a los cambios.
La modificación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que, ante una enfermedad o accidente no vinculado a la tarea laboral, luego de los tres meses cobrará un 50% del salario, sin detallar qué pasa en los casos de enfermedad grave y del 75% si tiene personas a cargo.
Bullrich dijo que la idea es mantener para el pago de enfermedades graves el 100% del pago de los salarios, pero que se exigirá certificado “fehaciente” o una junta médica.
El artículo, que pasó por debajo del radar en el Senado, fue puesto bajo la lupa tras las declaraciones del ministro de Modernización, Federico Sturzenegger.
LE PUEDE INTERESAR
Un gremio de estatales va al paro esta semana y tendrá impacto en la administración pública
Lo cierto es que la aceptación de este cambio clave, que tendrá el visto bueno final esta semana cuando se reúna la mesa política de LLA, sería una de las llaves que destrabaría las resistencias para que finalmente se convierta en ley el proyecto de Reforma Laboral del Gobierno antes del 1ro de marzo.
