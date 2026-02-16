Lanzan una colecta para ayudar a Ramiro, un joven de La Plata que necesita una silla de ruedas

"Cabeceé y sentí un golpe": el acusado de atropellar y matar a Eugenia Carril rompió el silencio ante el fiscal
La ciudad activa una vez más sus mecanismos de ayuda frente a la difícil situación de Ramiro, un joven que requiere asistencia constante para su movilidad. Su familia comenzó una campaña de recaudación de fondos con el fin de comprar una silla de ruedas posicional, herramienta clave para su tratamiento diario.
El cuadro de salud actual del joven es delicado y demanda cuidados específicos de forma permanente. Ramiro quedó con secuelas de hemiplejia en su brazo y pierna derecha. Además, el joven sufre una parálisis hemidiafragmática derecha y padece lesiones críticas en su garganta, vía aérea y en su sistema de deglución.
La búsqueda de la familia se centra en una silla de ruedas postural de aluminio para adultos, tipo "Tilt", con asiento de 44 centímetros. El valor de mercado de esta unidad asciende a $1.272.999. Debido al alto costo del insumo médico, sus allegados apelaron a la generosidad de los vecinos platenses para alcanzar el monto total en el menor tiempo posible.
Quienes deseen sumarse a la iniciativa "Rami necesita de todos" deben realizar sus aportes a través de transferencias bancarias. La cuenta de destino pertenece al Banco Nación y se encuentra bajo la titularidad de Natalia Paiva. El alias habilitado para recibir las donaciones es todoxrami.
"El que quiera y pueda ayudar se agradece de corazón", expresaron sus familiares en el pedido que ya circula por diversas plataformas digitales.
