Fue a ver a Gimnasia y lo saquearon en Los Hornos

Se sabe que el delito ya es un clásico en la Ciudad. Como tantos otros, por ejemplo en el fútbol. Y en este tema, los vecinos siempre pierden por goleada.

Ahora le tocó a un vecino de Los Hornos (144 entre 60 y 61), que sufrió un importante robo en su casa mientras se encontraba en la cancha de Gimnasia.

El hecho ocurrió el 15 de febrero. Según denunció, se retiró alrededor de las 13.30 para asistir al partido contra Estudiantes y, cerca de las 16.20, recibió el llamado de un vecino que le advirtió que el portón de acceso estaba abierto. Además, otra vecina aseguró haber visto salir de la vivienda a un hombre y una mujer con una bolsa naranja.

Al regresar, constató que el portón había sido violentado y que le habían sustraído una PlayStation 4 negra, una notebook HP gris, una bicicleta rodado 29 negra y verde, una soldadora, tres pares de zapatillas y una mochila camuflada.