Otra muerte en carnaval: murió una integrante de una comparsa durante el festival en Lincoln

La comunidad de Lincoln está de luto tras la muerte de una joven participante del Carnavalincoln 2026, la tradicional fiesta carnestolenda que se celebra cada año en esa ciudad declarada Capital Nacional del Carnaval Artesanal.

La víctima fue identificada como María Agustina Silva, integrante de la comparsa Nuevo Imperio, una de las agrupaciones más destacadas del desfile. El hecho se produjo durante los festejos del carnaval, cuando la joven, según la información oficial, sintió malestar al inicio del recorrido y fue asistida en el lugar antes de ser trasladada al hospital. A pesar de los esfuerzos de los equipos médicos, no logró recuperarse y murió poco después.

El fallecimiento de María Agustina generó una profunda conmoción en la ciudad y entre quienes participan y asisten a la fiesta popular. La Municipalidad de Lincoln expresó sus condolencias a la familia, especialmente a su padre, quien se desempeña como empleado municipal en el área de Acción Social, y transmitió su acompañamiento a los compañeros de la joven en un momento de dolor.

La comparsa Nuevo Imperio también se manifestó en redes sociales para despedir a Agustina con respeto y ofrecer su solidaridad a sus seres queridos, destacando la pérdida como un momento difícil para toda la agrupación.