El Gobierno aceptaría los cambios de la reforma laboral: la fecha clave y el polémico artículo de licencias
El Gobierno aceptaría los cambios de la reforma laboral: la fecha clave y el polémico artículo de licencias
TALP deja de funcionar entre La Plata y el noroeste de Buenos Aires pero otra empresa se hace cargo y suma localidades
Un cuerpo incompleto y una verdad oculta: qué le pasó a Yanina Correa
El Opus Dei le planteó al Papa el caso judicial que enfrenta en Argentina
Un gremio de estatales va al paro esta semana y tendrá impacto en la administración pública bonaerense
La muerte de Eugenia Carril: dio su versión y quedó detenido el autor del embiste fatal en La Plata
Tortuosa madrugada en Ringuelet por amenazas y una lluvia de disparos
Los alcances del feriado nacional en La Plata: micros, basura, estacionamiento y más
VIDEO. Sorpresiva gala de eliminación en MasterChef Celebrity: ¿quién se fue?
Alberto Samid fue internado en Uruguay y piden un avión sanitario para traerlo a Argentina
Sur Finanzas: por qué liberaron a los acusados de borrar pruebas
Dramática búsqueda de una turista bonaerense que hacía buceo y desapareció en Puerto Madryn
Qué hay detrás del boom de la venta de motos de baja cilindrada en la Región
Televisores en “modo Mundial”, con rebajas y ventas ajustadas
El Tren Roca sigue afectado por obras y no llega a La Plata: cuándo se normaliza el servicio
Alarma en la zona del Parque Saavedra por la reaparición de lagartijas
VIDEO. El Dragón Chino irrumpió en los festejos del Carnaval de Meridiano V
Otra muerte en carnaval: murió una integrante de una comparsa durante el festival en Lincoln
El Año Nuevo Chino llega a La Plata con transmisión en vivo y una multitud presente
Eclipse solar anular: cuándo es, dónde se verá el “anillo de fuego” y a qué hora observarlo
Escuchar mal, aprender peor: hipoacusias leves disparan la repitencia
Los números de la suerte del martes 17 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
La importancia del buen estado edilicio de las escuelas públicas
Lanzan una colecta para ayudar a Ramiro, un joven de La Plata que necesita una silla de ruedas
El delito golpea a quienes se quitan el uniforme y trabajan para las App
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La comunidad de Lincoln está de luto tras la muerte de una joven participante del Carnavalincoln 2026, la tradicional fiesta carnestolenda que se celebra cada año en esa ciudad declarada Capital Nacional del Carnaval Artesanal.
La víctima fue identificada como María Agustina Silva, integrante de la comparsa Nuevo Imperio, una de las agrupaciones más destacadas del desfile. El hecho se produjo durante los festejos del carnaval, cuando la joven, según la información oficial, sintió malestar al inicio del recorrido y fue asistida en el lugar antes de ser trasladada al hospital. A pesar de los esfuerzos de los equipos médicos, no logró recuperarse y murió poco después.
El fallecimiento de María Agustina generó una profunda conmoción en la ciudad y entre quienes participan y asisten a la fiesta popular. La Municipalidad de Lincoln expresó sus condolencias a la familia, especialmente a su padre, quien se desempeña como empleado municipal en el área de Acción Social, y transmitió su acompañamiento a los compañeros de la joven en un momento de dolor.
La comparsa Nuevo Imperio también se manifestó en redes sociales para despedir a Agustina con respeto y ofrecer su solidaridad a sus seres queridos, destacando la pérdida como un momento difícil para toda la agrupación.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí