Stábile, la primera tripera de Selección

Eliana Stábile fue convocada a la Selección Argentina para disputar la SheBelieves Cup en Estados Unidos, un certamen internacional de que se disputará desde el 1 de marzo. Si bien varias futbolistas albiazules fueron citadas a entrenar en los equipos nacionales, Stábile (habitual en las convocatorias de los últimos años) será la primera jugadora tripera en formar parte de una competencia oficial con el seleccionado nacional.

Stábile tiene 32 años y debutó en la Selección mayor en agosto de 2017 frente a Uruguay, puntapié inicial de una trayectoria internacional que incluyó la Copa Mundial Femenina Francia 2019, donde fue titular en los tres encuentros. En 2023, la defensora volvió a integrar la nómina en Australia y Nueva Zelanda, alcanzando su segunda participación mundialista. Con participación en Copa América y eliminatorias, lleva más de 60 partidos internacionales.

Formada en River (2007–2013) y con varios ciclos en Boca (2014–2018, 2019–2021 y 2023), fue campeona de la Libertadores con Atlético Huila y jugó en Santos hasta este 2026 que la encontrará vistiendo la casaca albiazul.