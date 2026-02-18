Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

RECIENTE INCORPORACIÓN, JUGARÁ LA SHEBELIEVES CUP EN ESTADOS UNIDOS

Stábile, la primera tripera de Selección

18 de Febrero de 2026 | 03:12
Edición impresa

Eliana Stábile fue convocada a la Selección Argentina para disputar la SheBelieves Cup en Estados Unidos, un certamen internacional de que se disputará desde el 1 de marzo. Si bien varias futbolistas albiazules fueron citadas a entrenar en los equipos nacionales, Stábile (habitual en las convocatorias de los últimos años) será la primera jugadora tripera en formar parte de una competencia oficial con el seleccionado nacional.

Stábile tiene 32 años y debutó en la Selección mayor en agosto de 2017 frente a Uruguay, puntapié inicial de una trayectoria internacional que incluyó la Copa Mundial Femenina Francia 2019, donde fue titular en los tres encuentros. En 2023, la defensora volvió a integrar la nómina en Australia y Nueva Zelanda, alcanzando su segunda participación mundialista. Con participación en Copa América y eliminatorias, lleva más de 60 partidos internacionales.

Formada en River (2007–2013) y con varios ciclos en Boca (2014–2018, 2019–2021 y 2023), fue campeona de la Libertadores con Atlético Huila y jugó en Santos hasta este 2026 que la encontrará vistiendo la casaca albiazul.

 

