Arde América: llega Beto Casella y se saca chispas con Yanina Latorre

Luego de su salida de El Nueve tras 20 años al frente de “Bendita TV”, Beto Casella debutará en América TV con programa propio y algunos rostros conocidos. El conductor estará al frente de “BTV, Buena Televisión”, un ciclo que buscará instalarse en el prime time frente a gigantes como “MasterChef Celebrity” y “Gran Hermano: generación dorada”.

Si bien el debut se viene esperando con emoción, las últimas polémicas en las que se vio envuelto Casella hicieron que su llegada al canal sea un poco aparatosa. En especial luego de que tuviera un fuerte cruce en redes con Yanina Latorre, una de las estrellas de América.

La nueva pelea entre Beto y Yanina surgió justamente de un escándalo en el que se vio envuelto el conductor en su programa radial tras las declaraciones homofóbicas de Joe Fernández a las que buscó minimizar.

“Disfruta humillando”, dijo ella

“Él solo insulta mujeres y homosexuales. Recordemos a Romina Scalora, Marina Calabró, entre otras… disfruta humillando mujeres. A mí me humilló 10 años sin parar pero ya no le tengo miedo. Y no ando llamando directivos de canales. Me la banco sola”, lanzó Yanina sin pelos en la lengua.

“Sos homofóbico y misógino, y para tapar tu error querés atacarme a mí. Me hostigaste años enteros desde tu programa, resentido. Ahora, estás odiado porque a Edith le va bien y con Pagani se quedaron en El Nueve. Se te acabó el cuentito, viejo payaso. Dejá de pedirle a los dueños del canal que no hablemos de vos. Yo soy mina y me la banco sola. Ya no te tengo miedo como antes”, agregó Latorre, sembrando más polémica.

ÁNGEL DE BRITO MARCÓ LA CANCHA

Mientras muchos hablaron de que la llegada de Beto se vio empañada por su pelea con Yanina, lo cierto es que el conductor habría hecho enojar a alguien de más peso: Ángel de Brito. Según trascendió, el periodista resposteó en redes todas las críticas hacia Casella. Además, en uno de sus grupos de WhatsApp compartió un mensaje que muchos interpretaron eran contra el ex “Bendita”: “Lindos tus códigos”, dijo junto a un emoji de la bandera del orgullo.

Otro detalle que no pasó inadvertido es que el De Brito habría evitado a toda costa hacer el pase de bienvenida con Beto: “Que se haya tomado las vacaciones para no hacerle el pase previo al debut de Beto Casella no es casualidad. No es un dato menor. Para mí es especulación, pero laburamos de esto”, analizó Pampito Perelló en “Puro Show”.

¿BETO SE ACHICÓ?

De cara al estreno de su programa y con la controversia soplándole la nuca, Casella quiso llevar paños fríos al asunto. “Lo que pasó en las redes yo lo voy a dejar en las redes, no sé si ella hará lo mismo. Cada uno se porta como le parece”, dijo en una nota con “Puro Show”. “Una cosa son las redes y otra el ámbito de la tele. Ya siento que le estoy faltando el respeto al canal que me contrató, que no me contrató para pelearme”, agregó.

Sobre las acusaciones de Latorre sobre reclamos a América, el conductor aclaró: “Yo no hablé con nadie para que no se hable de mí, no quiero generarle problemas al canal, no formo parte de eso”. Por último, se desmarcó de la polémica digital: “Mi vocación es laburar en paz, tranquilo y con la mejor onda. El recibimiento que tengo en el canal es más de lo que yo hubiera esperado”, cerró.