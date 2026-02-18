Actividades: taller de ajedrez, clases de free dance infantil, patín y acrobacia en tela

CONTACTOS

Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

Taller de ajedrez

La Biblioteca Popular “Alejo Iglesias” de Villa Elisa (6 entre 43 y 44) ofrece un taller de ajedrez los martes. De 16 a 17.30 está destinado a adultos y adolescentes, y de 17.30 a 18 para niños. Consultas: 221 577-9038.

Tercera edad: carnaval

El viernes 20 de febrero, a las 20, en el “Centro de la Tercera Edad, Pétalos de Rosas de Abril”, ubicado en 13 (ex70) y 122 Norte (ex122 bis), Berisso se festejará la “Noche de Carnaval”. Habrá buffet a precios módicos y actuarán Marcelo Gabriel y la comparsa “Ivy Maraey”. La entrada cuesta $ 3.000 para socios y $ 5.000 para no socios. Atención en administración, de lunes a viernes, de 10 a 12. Consulta telefónica: 221 637 3338. Llevar vajilla completa.

Clases de free dance infantil

En el Club Atlético Abastense (520 y 208) comenzaron las clases de free dance infantil para niños de 6 a 11 años. Se dictan los miércoles y viernes a las 17.30. Más información: 221 481-4336.

Patín en el CLub Libertad

En el Club Libertad (51, entre 16 y 17) en marzo inician las clases de patín. Se dictan martes y jueves en dos turnos: inicial/intermedio de 14.45 a 18.45 y avanzado de 18.45 a 19.45. Cupos limitados.

Consultas e inscripción: 221 552-5040.

Clases de acrobacia en tela

En el Club Deportivo La Plata (71 entre 1 y 2) comenzaron las clases de acrobacia en tela, una propuesta recreativa y deportiva destinada a niños desde los 5 años y adolescentes. Las actividades se desarrollarán los miércoles de 19 a 20.30 y los viernes de 18.30 a 20. Para más información e inscripciones, comunicarse al 221 604-0235.