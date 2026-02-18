Analizan transferencias desde la AFA a una sociedad sin actividad

Marcha atrás del Gobierno: licencias médicas: sacan el artículo
Facturas, registros societarios y comprobantes bancarios reconstruyen un circuito de casi 9,5 millones de dólares
Una investigación basada en documentos societarios, facturas, contratos y transferencias bancarias reconstruye un flujo de al menos 9.454.138 dólares que partió desde TourProdEnter LLC —empresa que actuó como agente comercial y de cobro de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia— hacia Dicetel Corp, una firma registrada en Estados Unidos sin actividad comercial verificable.
Según los registros analizados, TourProdEnter LLC recaudó alrededor de 260,5 millones de dólares en operaciones vinculadas a la AFA. Parte de esos fondos fue transferida a Dicetel Corp mediante facturación por supuestos servicios logísticos, tecnológicos y de capacitación que no cuentan con respaldo público ni documentación que acredite su realización.
Entre los comprobantes aparecen facturas por 4.459.000 dólares, movimientos adicionales por 1.845.138 dólares y nuevas facturaciones por 3.150.000 dólares.
Las descripciones de las facturas incluyen conceptos genéricos como logística del “Equipo Argentina”, suministros tecnológicos y capacitaciones de gestión. Sin embargo, no se encontraron registros públicos sobre empleados, oficinas, campañas, cursos dictados o actividad operativa de Dicetel Corp.
La empresa no tiene sitio web, redes sociales ni antecedentes comerciales visibles. Tampoco hay constancias de fechas, locaciones o participantes de los servicios facturados.
Parte de la documentación fue gestionada por Juan Pablo Beacon, ex dirigente del fútbol patagónico y exintegrante del Consejo Federal de la AFA. En muchos casos, las facturas habrían sido solicitadas a Fabián Adolfo Krunfli, un financista que opera por fuera del sistema bancario formal.
Las facturas ingresaban al circuito administrativo interno de la AFA hasta obtener aprobación. De acuerdo con el reglamento de la entidad, las órdenes de pago deben contar con la firma del presidente y del tesorero, además de la refrenda de la secretaría general, un mecanismo que forma parte del sistema de control interno de la conducción encabezada por Tapia.
Tras la aprobación, TourProdEnter transfería los fondos a cuentas de Dicetel Corp en bancos estadounidenses. Parte de esas transferencias no figuran en los registros bancarios confidenciales obtenidos en Estados Unidos, aunque sí aparecen movimientos compatibles con desvíos de fondos hacia terceros.
Luego de recibir el dinero, intermediarios coordinaban retiros y entregas en efectivo en la Argentina. Documentos societarios vinculan domicilios utilizados para esas operaciones con estudios jurídicos y empresas dedicadas a procesamiento de pagos.
La investigación detectó conexiones entre los actores del circuito y distintas sociedades comerciales que cambiaron autoridades en los últimos años y que, en algunos casos, mantienen vínculos con clubes y dirigentes del fútbol argentino.
Fuentes vinculadas a la operatoria describen un sistema de reparto porcentual del dinero transferido. Según esas versiones, una parte mayoritaria habría tenido como destinatario final a un dirigente de peso dentro de la estructura de la AFA, mientras que porcentajes menores quedaban en manos de intermediarios y de la sociedad receptora.
Los montos estimados indican que más de 8,6 millones de dólares habrían sido retirados en efectivo, mientras que los intermediarios recibieron sumas menores en concepto de comisión.
Dicetel Corp fue creada en 2019 en Florida y figura a nombre de una agente registrada que también aparece asociada a otras sociedades. Varias de esas empresas fueron disueltas en 2023.
Las facturas emitidas por Dicetel utilizaron direcciones que coinciden con oficinas empleadas por otras firmas que también facturaron a la AFA. Ese patrón refuerza la hipótesis de un entramado de sociedades utilizadas como vehículos de transferencia.
