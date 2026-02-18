Los números de la suerte del miércoles 18 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

Marcha atrás del Gobierno: licencias médicas: sacan el artículo
Marcha atrás del Gobierno: licencias médicas: sacan el artículo
El crimen de Kim Gómez: llegó la hora de la verdad: el debate oral
Mordeduras en alza: observan un incremento de casos con chicos en La Plata
Márgenes cada vez más chicos: acelera el costo de la construcción
Se conoce la sentencia en Kosovo por el asesinato de Clara Urdangaray
Las tensiones en el Senado que reavivan la interna en el peronismo
Samid reclamó un avión sanitario, se enojó y al final lo trasladaron
El futuro de la fortuna de los Kirchner, en manos de la Justicia
Más de la mitad del ganado criado a corral se va en exportaciones
Consultoras esperan un dólar calmo pero con presiones inflacionarias
En plena ebullición legislativa, Milei viaja a EE UU para reunirse con Trump
Analizan transferencias desde la AFA a una sociedad sin actividad
Actividades: taller de ajedrez, clases de free dance infantil, patín y acrobacia en tela
Reclamo por la recolección de los residuos del sistema de “bolsa verde”
Una joven buscaba convertirse en buzo, se metió en el mar y no salió
La familia de Eugenia Carril formará parte del bloque acusador
ACUARIO
(Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)
Así se vio el eclipse solar anular, con el “anillo de fuego” en Argentina
SUERTE NUMERICA: 35-60-87. Buen momento para activar trámites demorados. Le piden una decisión en cuestiones amorosas. No sea tozudo. Analice con detenimiento diversas situaciones. Buen día para paseos.
ARIES
(Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)
SUERTE NUMERICA: 34-21-11. Buenas oportunidades para los planes y entrevistas. Su felicidad se ve garantizada por acuerdos y soluciones. No habrá demoras. Se le presentaran posibilidades de ascenso.
TAURO
(Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)
SUERTE NUMERICA: 32-16-70. Posibles acuerdos y ganancias halagadoras. Utilice su sentido común. Las relaciones con el sexo opuesto se encuentran en una etapa favorable. Sea más prudente con el dinero.
GEMINIS
(Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)
SUERTE NUMERICA: 35-16-79. Ambiente propicio para compras ventajosas. Dinero extra. Acercamiento inesperado con el ser querido. Sucesos divertidos que rompen la monotonía. Invitaciones que le cambian el panorama.
CANCER
(Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)
SUERTE NUMERICA: 34-12-50. Probabilidad de ganancias, buenos negocios en un dominio. Debe actuar con tacto si desea evitar rupturas. Tenga más paciencia para las cuestiones amorosas. Generosidad.
LEO
(Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)
SUERTE NUMERICA: 22-30-87. No gaste su dinero en compras imprudentes. Se esperan horas agradables para el corazón. Auge profesional. Progresos económicos. No se deje estar en cuestiones financieras.
VIRGO
(Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)
SUERTE NUMERICA: 32-19-88. Será útil elegir bien a sus confidentes, socios, etc. Un golpe de suerte puede modificar sus planes amorosos. Celos injustificados, sinceridad con sus amigos.
LIBRA
(Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)
SUERTE NUMERICA: 34-02-48. Buen día para progresar en finanzas. Momento propicio para conquistar al sexo opuesto. Le hacen un pedido de ayuda. Sea más prudente con los gastos. No se deje llevar por imprevistos.
ESCORPIO
(Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)
SUERTE NUMERICA: 34-59-09. Será sorprendida con gratas novedades. Sus familiares le harán preguntas muy íntimas. Buen día para activar demoras en trámites judiciales. Momento ideal para la vida en pareja.
SAGITARIO
(Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)
SUERTE NUMERICA: 34-70-11. No se deje halagar por falsas promesas. Le hacen un pedido que tendrá que analizar. Buen día para las relaciones sentimentales. No se preocupe por rumores infundados.
CAPRICORNIO
(Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)
SUERTE NUMERICA: 75-02-30. Su salud le está preocupando: no exagere situaciones. Buen momento para conseguir ascensos importantes. Le hacen una oferta razonable que deberá estudiar.
PISCIS
(Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)
SUERTE NUMERICA: 56-70-12. Excelente oportunidad para tomar definiciones en la esfera afectiva. No se preocupe por cuestiones de dinero. Le hacen una oferta interesante. Sea prudente.
