La audición, una deuda silenciosa en la preparación para la vuelta a clases

A pocos días del inicio de un nuevo ciclo lectivo, miles de familias de La Plata repiten un ritual conocido: comprar útiles, revisar mochilas, ordenar horarios. Sin embargo, en medio de esa preparación minuciosa suele quedar relegado un aspecto decisivo para el futuro escolar de los chicos: su audición. Y no se trata de un detalle menor. Escuchar bien es una condición básica del aprendizaje.

La audición es la puerta de entrada al lenguaje y, a través de él, al pensamiento. Cuando esa puerta se abre de manera incompleta, las consecuencias no siempre son visibles de inmediato, pero se acumulan con el tiempo. Especialistas advierten que incluso una pérdida auditiva leve —aunque afecte un solo oído— puede alterar significativamente el rendimiento escolar. En un aula donde la palabra es la principal herramienta de enseñanza, cualquier dificultad para oír con claridad repercute en la comprensión, el vocabulario y la capacidad de concentración.

Los números refuerzan la advertencia. Estudios señalan que una pérdida auditiva unilateral no tratada puede colocar entre el 25% y el 35% de los niños en riesgo de repetir al menos un grado. No se trata de un escenario excepcional: se estima que alrededor del 3,6% de los estudiantes entre 5 y 19 años presentan algún grado de pérdida auditiva. Detrás de ese porcentaje hay trayectorias educativas que podrían mejorar con un diagnóstico temprano.

El problema es que muchas veces la hipoacusia pasa inadvertida. El niño compensa, se esfuerza más, se fatiga antes y pierde el hilo de la clase. Ese esfuerzo invisible puede confundirse con falta de atención, desinterés o dificultades de aprendizaje que en realidad tienen otro origen. La consecuencia no es sólo académica: también afecta la autoestima, la participación y la experiencia escolar en su conjunto.

La Organización Mundial de la Salud recomienda que las evaluaciones auditivas formen parte de los controles habituales en la infancia. No es una sugerencia burocrática, sino una política de prevención. Detectar a tiempo un problema auditivo permite intervenir, acompañar y evitar que una dificultad corregible condicione años de escolaridad.

En este contexto, el inicio de clases aparece como una oportunidad estratégica. Así como se realizan controles médicos generales antes de volver a la escuela, la evaluación auditiva debería incorporarse como un paso más en la preparación. Es una responsabilidad compartida entre el sistema de salud, las instituciones educativas y, sobre todo, las familias. Ninguna mochila está completa si el niño no puede oír con claridad lo que sucede en el aula.

La buena noticia es que gran parte de estas situaciones pueden prevenirse o mitigarse con medidas simples: chequeos tempranos, educación sobre la exposición a ruidos intensos y acceso oportuno a la atención especializada. Son acciones de bajo costo comparadas con el impacto que tiene una trayectoria escolar interrumpida o un aprendizaje limitado.

Escuchar bien no es un lujo ni una sofisticación tecnológica. Es la base silenciosa del aprendizaje. En la previa del comienzo de clases, el llamado es claro: padres y madres deben prestar atención a la salud auditiva de sus hijos con la misma seriedad con la que preparan cuadernos y uniformes. Porque cuando la audición falla, el riesgo educativo crece. Y cuando se la cuida a tiempo, se multiplican las oportunidades de aprender, participar y proyectar futuro.