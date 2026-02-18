Fernando Burlando acusó a Matías Morla y a las hermanas de Maradona: "Hubo personajes muy oscuros que querían que Diego no viva"

Fate deja de fabricar neumáticos en Argentina: 920 empleados despedidos, en crisis por las importaciones y el cierre tras 80 años
Fate deja de fabricar neumáticos en Argentina: 920 empleados despedidos, en crisis por las importaciones y el cierre tras 80 años
Fernando Burlando, el abogado platense de Dalma y Gianinna Maradona, habló sobre los imputados del nuevo juicio por la muerte de Diego y apuntó contra el entorno "oscuro y nefasto" que acompañó al astro en sus últimos años.
A sólo un mes del inicio del nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, la causa vuelve a ponerse en el centro de la escena judicial y mediática.
Luego del rechazo de la Justicia al pedido de suspensión presentado por el neurocirujano Leopoldo Luque, se confirmó que el proceso comenzará el próximo 17 de marzo.
Recordemos que, este juicio busca esclarecer las responsabilidades del equipo médico y del entorno que rodeaba a Maradona en sus últimos años de vida, luego de la muerte del exfutbolista el 25 de noviembre de 2020.
Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna Maradona, habló en la tele sobre los imputados y cómo se desarrollará el nuevo juicio: "Va a arrancar el 17 de marzo aunque pusieron todo tipo de trabas para que no se inicie. Creo que tiene que ver con que los acusados ven condenas serias e importantes en su contra", señaló.
Asimismo, el letrado reafirmó su postura respecto a la gravedad de la situación: "Todos los acusados van a recibir condena por homicidio simple", y agregó: "Soy uno de los que dice que a Diego lo asesinaron".
Sobre los profesionales imputados, Burlando dijo que "Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, psiquiatra y Carlos Ángel Díaz, psicólogo, integraban el equipo encargado de la salud física y mental de Diego, junto a Nancy Forlini que era coordinadora de la prestadora médica, Mariano Ariel Perroni, coordinador de enfermeros y Ricardo Almirón, enfermero".
Según el abogado, estos profesionales habrían falsificado datos en las historias clínicas y no habrían brindado la atención adecuada, exponiendo al exfutbolista a graves riesgos de salud: "Recordarán también imágenes nefastas de Diego donde se veía que iba a explotar del gran edema que tenía".
Burlando subrayó que las acciones de los médicos no fueron simples omisiones: "Cuando sabes que tus acciones pueden generar ciertas conductas de riesgo y, a pesar de eso y conociendo el resultado, porque son todos profesionales de la salud, seguís adelante, sin lugar a dudas esto se transforma en lo que llega a la instancia de debate, un homicidio simple por dolo eventual".
Por último, hizo una fuerte referencia a un entorno más amplio que, según él, tenía interés en perjudicar al jugador: "Creo que hubo personajes muy oscuros que tenían sumo interés en que Diego no viva", aunque aclaró que no se refería a los actuales imputados sino a futuras investigaciones vinculadas a la gestión de marcas e imagen de Maradona, donde están involucrados Matías Morla y las hermanas del exjugador, quienes ya fueron "procesados y embargados por explotación y apropiación ilegal de las marcas Maradona".
