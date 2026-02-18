Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Atención! Se define el Cartonazo de $5.000.000: mañana sale la nueva tarjeta

Espectáculos |Se viene el nuevo juicio

Fernando Burlando acusó a Matías Morla y a las hermanas de Maradona: "Hubo personajes muy oscuros que querían que Diego no viva"

Fernando Burlando acusó a Matías Morla y a las hermanas de Maradona: "Hubo personajes muy oscuros que querían que Diego no viva"
18 de Febrero de 2026 | 07:18

Escuchar esta nota

Fernando Burlando, el abogado platense de Dalma y Gianinna Maradona, habló sobre los imputados del nuevo juicio por la muerte de Diego y apuntó contra el entorno "oscuro y nefasto" que acompañó al astro en sus últimos años.

A sólo un mes del inicio del nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, la causa vuelve a ponerse en el centro de la escena judicial y mediática.

Luego del rechazo de la Justicia al pedido de suspensión presentado por el neurocirujano Leopoldo Luque, se confirmó que el proceso comenzará el próximo 17 de marzo.

Recordemos que, este juicio busca esclarecer las responsabilidades del equipo médico y del entorno que rodeaba a Maradona en sus últimos años de vida, luego de la muerte del exfutbolista el 25 de noviembre de 2020.

Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna Maradona, habló en la tele sobre los imputados y cómo se desarrollará el nuevo juicio: "Va a arrancar el 17 de marzo aunque pusieron todo tipo de trabas para que no se inicie. Creo que tiene que ver con que los acusados ven condenas serias e importantes en su contra", señaló.

Asimismo, el letrado reafirmó su postura respecto a la gravedad de la situación: "Todos los acusados van a recibir condena por homicidio simple", y agregó: "Soy uno de los que dice que a Diego lo asesinaron".

LE PUEDE INTERESAR

Juan Carlos Desanzo: adiós a un artesano del cine argentino

LE PUEDE INTERESAR

A los 96 años, murió el premiado documentalista Frederick Wiseman

"Va a arrancar el 17 de marzo aunque pusieron todo tipo de trabas para que no se inicie. Creo que tiene que ver con que los acusados ven condenas serias e importantes en su contra", señaló el abogado platense Burlando.

Sobre los profesionales imputados, Burlando dijo que "Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, psiquiatra y Carlos Ángel Díaz, psicólogo, integraban el equipo encargado de la salud física y mental de Diego, junto a Nancy Forlini que era coordinadora de la prestadora médica, Mariano Ariel Perroni, coordinador de enfermeros y Ricardo Almirón, enfermero".

Según el abogado, estos profesionales habrían falsificado datos en las historias clínicas y no habrían brindado la atención adecuada, exponiendo al exfutbolista a graves riesgos de salud: "Recordarán también imágenes nefastas de Diego donde se veía que iba a explotar del gran edema que tenía".

Burlando subrayó que las acciones de los médicos no fueron simples omisiones: "Cuando sabes que tus acciones pueden generar ciertas conductas de riesgo y, a pesar de eso y conociendo el resultado, porque son todos profesionales de la salud, seguís adelante, sin lugar a dudas esto se transforma en lo que llega a la instancia de debate, un homicidio simple por dolo eventual".

Por último, hizo una fuerte referencia a un entorno más amplio que, según él, tenía interés en perjudicar al jugador: "Creo que hubo personajes muy oscuros que tenían sumo interés en que Diego no viva", aunque aclaró que no se refería a los actuales imputados sino a futuras investigaciones vinculadas a la gestión de marcas e imagen de Maradona, donde están involucrados Matías Morla y las hermanas del exjugador, quienes ya fueron "procesados y embargados por explotación y apropiación ilegal de las marcas Maradona".

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Samid reclamó un avión sanitario, se enojó y al final lo trasladaron

Alquileres: el ajuste cuatrimestral, debajo del 8%

Se define hoy la situación de Medina en Estudiantes: si se va, por ahora, no buscará otro

Volvió “Bad Bunny” y el carnicero de La Plata saltó a escena con su historia

Marcha atrás del Gobierno con las licencias médicas: cómo se regirán los casos de enfermedad

Vinícius, héroe y villano del triunfo del Real Madrid

Suculento atraco a una pareja que iba a pie hacia su casa tras salir de un cajero

Descontarán el día a los empleados públicos
Últimas noticias de Espectáculos

Juan Carlos Desanzo: adiós a un artesano del cine argentino

A los 96 años, murió el premiado documentalista Frederick Wiseman

Adiós al compositor de “Like a Virgen” de Madonna

Arde América: llega Beto Casella y se saca chispas con Yanina Latorre
La Ciudad
Miércoles pesado y con mucha humedad en La Plata: cómo sigue el tiempo para la semana
Rectores reclaman una mejora salarial en las universidades
Alquileres: el ajuste cuatrimestral, debajo del 8%
Refuerzan las medidas de prevención del hantavirus
En Villa Elisa, el arreglo de una calle dejó un dique
Deportes
River y un triunfo más sufrido de lo esperado
A River se le viene una dura seguidilla
Paredes quedó descartado para jugar con Racing
Se define hoy la situación de Medina en Estudiantes: si se va, por ahora, no buscará otro
Sin novedades por Cetré, que sigue su puesta a punto para ser titular
Policiales
Al crimen de Kim Gómez le llegó la hora de la verdad: arranca el debate oral
Se conoce la sentencia en Kosovo por el asesinato de Clara Urdangaray
Qué se sabe de la joven que buscaba convertirse en buzo, se metió en el mar y no salió
Se despertó y la rodeaba un grupo de delincuentes
La familia de Eugenia Carril formará parte del bloque acusador
Información General
Nuevo pasaporte 2026: requisitos, cómo sacarlo y quiénes deben hacer la actualización
La Plata en alerta por el aumento de casos de mordeduras de perros a chicos
Unos tres millones de turistas se movilizaron en el país por Carnaval
Así se vio el eclipse solar anular, con el “anillo de fuego” en Argentina
¿Cuándo cae el próximo fin de semana largo? Mes a mes, el calendario completo de feriados 2026 para planificar

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla