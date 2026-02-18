¿Francos se anota para ir por la Gobernación?

Guillermo Francos dejó ya hace varios meses la jefatura de Gabinete del gobierno nacional. El ex funcionario, de claro perfil dialoguista, terminó eyectado del cargo en medio de una fuerte interna con el asesor estrella Santiago Caputo y diferencias con el entonces vocero Manuel Adorni.

Sin embargo, Francos sigue manteniendo una buena relación con el presidente Javier Milei con quien se comunica seguido.

En las últimas horas trascendió que, pese al silencio que se impuso tras la salida del poder que sólo rompió en una entrevista durante el mes de enero, el ex funcionario no se siente retirado de la política. Por el contrario, aspiraría a regresar a la actividad, se comenta, con una aspiración fuerte: ir por la Gobernación bonaerense en el próximo turno electoral.

La Libertad Avanza ya tiene anotados al menos a dos postulantes. Uno de ellos es el ministro del Interior, Diego Santilli, quien encabezó la lista de diputados nacional que venció al peronismo en los comicios nacionales de octubre pasado.

El otro es Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en la Provincia y hombre de confianza de Karina Milei.

Ahora, trascendió en las últimas horas, Francos buscaría sumarse a ese lote de aspirantes, mientas sigue ocupando el cargo de director titular en la empresa YPF.