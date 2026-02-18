Fate deja de fabricar neumáticos en Argentina: 920 empleados despedidos, en crisis por las importaciones y el cierre tras 80 años

Marcha atrás del Gobierno con las licencias médicas: cómo se regirán los casos de enfermedad
Marcha atrás del Gobierno con las licencias médicas: cómo se regirán los casos de enfermedad
Al crimen de Kim Gómez le llegó la hora de la verdad: arranca el debate oral
La Plata en alerta por el aumento de casos de mordeduras de perros a chicos
Se conoce la sentencia en Kosovo por el asesinato de Clara Urdangaray
Arde América: llega Beto Casella y se saca chispas con Yanina Latorre
¿Casita VIP?: la fortuna que pagó Wanda Nara para estar al lado de Bad Bunny
Volvió “Bad Bunny” y el carnicero de La Plata saltó a escena con su historia
Suculento atraco a una pareja que iba a pie hacia su casa tras salir de un cajero
Samid reclamó un avión sanitario, se enojó y al final lo trasladaron
Actividades: taller de ajedrez, clases de free dance infantil, patín y acrobacia en tela
Analizan transferencias desde la AFA a una sociedad sin actividad
Qué se sabe de la joven que buscaba convertirse en buzo, se metió en el mar y no salió
Los números de la suerte del miércoles 18 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
La audición, una deuda silenciosa en la preparación para la vuelta a clases
El futuro de la fortuna de los Kirchner, en manos de la Justicia
Más de la mitad del ganado criado a corral se va en exportaciones
Consultoras esperan un dólar calmo pero con presiones inflacionarias
Licencias médicas: cómo hubiera quedado Argentina frente a países de la región
En plena ebullición legislativa, Milei viaja a EE UU para reunirse con Trump
TALP deja de funcionar entre La Plata y el noroeste de Buenos Aires pero otra empresa se hace cargo y suma localidades
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La planta de San Fernando se encontraba paralizada hacía un mes
Escuchar esta nota
Después de meses de tensión, paradas de planta y negociaciones fallidas, Fate cierra de manera definitiva sus operaciones en la Argentina tras más de 80 años de historia. La decisión marca un punto de quiebre para la industria del neumático y enciende señales de alarma sobre el presente del sector manufacturero local.
La compañía, uno de los principales fabricantes de cubiertas del país, despidió a 920 trabajadores. Arrastraba un deterioro productivo y financiero en un escenario signado por la apertura comercial, el derrumbe del mercado interno y un conflicto prolongado con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna).
Todos los empleados administrativos de Fate recibieron un aviso para que hoy no concurran a trabajar. La planta que la empresa posee en la localidad bonaerense de San Fernando, la mayor del sector en el país, permanecía parada desde hace más de un mes.
En paralelo, la firma redujo a la mitad su dotación de operarios en los últimos dos años, en un proceso de contracción que anticipaba el escenario actual. La compañía, controlada por el empresario Javier Madanes Quintanilla, sostiene que enfrenta una pérdida de competitividad que provocó que no pudiera continuar.
El trasfondo combina factores productivos, laborales y macroeconómicos. A mediados de 2024, Fate inició un ajuste que incluyó el despido de 97 trabajadores y el ofrecimiento de retiros voluntarios. Poco después, solicitó un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante la Secretaría de Trabajo de la Nación. Mediante ese mecanismo, las empresas pueden suspender o despedir personal con costos reducidos y renegociar condiciones laborales bajo el argumento de una situación crítica.
Desde el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), que conduce Alejandro Crespo, la respuesta fue de rechazo frontal. Denunciaron un “lock-out patronal” y acusaron a la empresa de intentar disciplinar a los trabajadores y forzar una reforma laboral de hecho. El enfrentamiento derivó en asambleas, paradas de planta y movilizaciones, en una dinámica que profundizó la parálisis productiva.
LE PUEDE INTERESAR
Marcha atrás del Gobierno con las licencias médicas: cómo se regirán los casos de enfermedad
LE PUEDE INTERESAR
En plena ebullición legislativa, Milei viaja a EE UU para reunirse con Trump
El gremio, además, cuestionó la narrativa empresaria. Recordó que Fate ya había esgrimido argumentos similares en negociaciones previas, incluso durante la pandemia, cuando -según señalaron. pretendió abonar solo parte de los salarios pese a recibir asistencia estatal. También afirmaron que balances posteriores reflejaron ganancias millonarias, lo que, a su entender, debilita la tesis de una crisis terminal.
Más allá del conflicto puntual, el cuadro sectorial es adverso. Fate no es la única fabricante bajo presión. Pirelli y Bridgestone, los otros dos grandes jugadores con plantas en Argentina, también enfrentan un escenario complejo.
La actividad emplea a alrededor de 5.000 trabajadores de manera directa y depende en gran medida del desempeño automotriz y del consumo interno.
Las empresas atribuyen buena parte de las dificultades al encarecimiento de insumos estratégicos, como el caucho natural y el acero, gravados por aranceles de importación. A ello suman el impacto de la apertura comercial, que facilitó el ingreso de neumáticos extranjeros a precios considerablemente más bajos. En el sector aseguran que la diferencia puede alcanzar hasta el 40% respecto de los productos locales, con China como principal origen.
Los números acompañan esa percepción. En mayo del año pasado se registró un récord histórico: ingresaron al país 869.525 neumáticos en un solo mes, el mayor volumen en dos décadas. China concentró cerca del 78% del segmento de autos y camionetas. Durante el primer semestre de 2025, las importaciones asiáticas crecieron más de un 37% interanual, impulsadas por menores costos logísticos y menos trabas administrativas.
En contrapartida, la producción local se resintió con fuerza. El rubro industrial de “Caucho y Plástico” cerró 2025 con una caída superior al 22%, mientras que las plantas de neumáticos operaron apenas a un tercio de su capacidad instalada. Dos de cada tres máquinas permanecieron apagadas hacia fin de año, una marca que en el sector comparan con los peores momentos de la crisis de 2001.
El derrumbe del mercado interno completa el diagnóstico. La recesión y la pérdida de poder adquisitivo empujaron a los consumidores a postergar el recambio de cubiertas o a buscarlas en países limítrofes, donde resultan más económicas. Al mismo tiempo, el freno en la producción de terminales automotrices redujo drásticamente la demanda de neumáticos para equipo original, un segmento clave para las fábricas nacionales.
La empresa Fate S.A.I.C.I. llegó a la Argentina como proyecto local hace más de 80 años: fue constituida en 1940 con capitales argentinos y comenzó a operar con una planta pequeña de unos 1.000 m² en el barrio de Saavedra, Ciudad de Buenos Aires, donde inicialmente produjo telas impermeables, bandas de rodamiento para reparación de neumáticos y otros productos de caucho.
Cinco años después, en 1945, la firma dio sus primeros pasos en la fabricación de neumáticos y cámaras para automóviles y camiones a pequeña escala, consolidando su espacio en el mercado nacional.
En la década siguiente, Fate firmó en 1956 un acuerdo de asistencia tecnológica con la estadounidense General Tire, lo que le permitió modernizar su producción e introducir nuevas tecnologías.
Posteriormente, en 1960 comenzó la construcción de su planta industrial en San Fernando, provincia de Buenos Aires -inaugurada en 1963-, que con los años se convertiría en la mayor fábrica de neumáticos del país.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí