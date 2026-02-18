La UE pone a Shein bajo la lupa por muñecas sexuales

Crimen de Kim Gómez: empieza el juicio contra el adolescente imputado
Reforma laboral: el Gobierno eliminó el artículo de las licencias médicas tras la presión de los bloques aliados
El Tren Roca vuelve a La Plata, tras las obras durante el feriado de carnaval
Qué se sabe del dramático robo en Villa Castells: le desvalijaron la casa y volvieron a entrar cuando fue a denunciar
Quintero rescató a River: fusiló en un penal y venció a Bolívar 1 a 0
TALP deja de funcionar entre La Plata y el noroeste de Buenos Aires pero otra empresa se hace cargo y suma localidades
Escándalo en la Champions League: Vinicius denunció racismo de Prestianni y calentó el Benfica – Real Madrid
Yanina Latorre confirmó que le fue infiel a Diego Latorre: “Se lo contó una amiga mía”
Mordeduras en alza: observan un incremento de casos con chicos en La Plata
VIDEO. Así fue el ataque de un grupo de hinchas del Lobo a un Pincha antes del clásico
Samid reclamó un avión sanitario, se enojó y al final lo trasladaron
Unos tres millones de turistas se movilizaron en el país por Carnaval
Reportan varios esquiadores de montaña desaparecidos tras avalancha en California
Último día de Carnaval en La Plata: barrio por barrio, así cierra el cronograma de festejos
Conmoción tras el hallazgo sin vida de un joven en su vivienda de Altos de San Lorenzo
Piedrazo al micro del Pincha en el Bosque: buscan identificar quién fue el agresor
Se meten por los techos a robar una armería de La Plata: investigan manchas de sangre a 15 metros de altura
Buscan en La Plata a un joven de 16 años desaparecido hace dos semanas
Récord histórico: tres millones de turistas se movilizaron por el país y tuvo un fuerte impacto económico
Por la Ley de financiamiento, las universidades nacionales piden la "inmediata convocatoria a paritarias"
Los detalles de la serie documental de Silvina Luna: "Habrá material inédito que ella dejó grabado"
Acusan a una persona que por tirar una colilla de cigarrillo provocó el incendio de una palmera en La Plata
Sextorsión mortal: una integrante de la banda que operaba desde una cárcel platense era empleada municipal de Morón
El empleo textil argentino, víctima colateral de la apertura importadora de Milei
Reforma a prueba de “castas”, una economía estancada y el dólar como placebo
Estalló la polémica por las mujeres de “La Casita” de Bad Bunny en Argentina: furia y descargo
La ministra de Seguridad reveló que evalúan controles más severos en movilizaciones
"Para mí, lo era todo": la emotiva despedida de Luciana Pedraza a Robert Duvall
El gigante chino de la moda ultrarrápida Shein quedó bajo la lupa de la Comisión Europea, que abrió una investigación formal por la posible venta de productos ilegales y por el presunto diseño adictivo de su plataforma. La pesquisa, enmarcada en la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, busca determinar si la empresa protege adecuadamente a los usuarios y, en especial, a los menores. Entre las preocupaciones figuran la presencia de artículos prohibidos -como armas o muñecas sexuales con apariencia infantil (foto) - detectados previamente en Francia, así como sistemas de recompensas que incentivan el uso compulsivo. Si se confirma el incumplimiento, la firma podría enfrentar cambios obligatorios en sus prácticas o severas multas. Shein afirma que coopera plenamente y que ha reforzado sus controles.
