Desfiles y espuma en la despedida del carnaval

El desfile de comparsas y murgas, uno de los atractivos del festejo en meridiano v / el dia

La Plata despidió las celebraciones por el carnaval con actividades en distintos barrios y localidades. Las jornadas incluyeron comparsas, murgas, desfiles y actividades pensadas para el disfrute de toda la familia.

Por la tarde, la Ciudad cerró los festejos con un desfile de comparsas y murgas en el barrio Meridiano V. Los vecinos y visitantes disfrutaron de música en vivo, colores y alegría en la intersección de 17 y 71, en uno de los eventos platenses más tradicionales.

La celebración continuó con el Carnaval de la Familia “El Rincón”, que se realizó a las 19 en 443 bis esquina 138, en el barrio El Rincón. Grandes y chicos participaron de juegos, actividades y espectáculos, disfrutando de la música y la diversión que caracteriza a estas festividades barriales.

De esta manera, La Plata puso fin al carnaval 2026 combinando tradición, participación comunitaria y alegría en los barrios, tanto del casco como en la localidades.

Estas iniciativas son autogestionadas por organizaciones sociales y culturales, colectivos barriales y vecinos de cada barrio, quienes año tras año sostienen la tradición del carnaval con identidad local. El compromiso comunitario permitió que la festividad mantenga su carácter popular y cercano a los barrios.