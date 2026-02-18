Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Fin de semana a pleno en la ciudad

Desfiles y espuma en la despedida del carnaval

Meridiano V y El Rincón fueron las últimas citas de una programación que se extendió por varias localidades

Desfiles y espuma en la despedida del carnaval

El desfile de comparsas y murgas, uno de los atractivos del festejo en meridiano v / el dia

18 de Febrero de 2026 | 02:01
Edición impresa

La Plata despidió las celebraciones por el carnaval con actividades en distintos barrios y localidades. Las jornadas incluyeron comparsas, murgas, desfiles y actividades pensadas para el disfrute de toda la familia.

Por la tarde, la Ciudad cerró los festejos con un desfile de comparsas y murgas en el barrio Meridiano V. Los vecinos y visitantes disfrutaron de música en vivo, colores y alegría en la intersección de 17 y 71, en uno de los eventos platenses más tradicionales.

La celebración continuó con el Carnaval de la Familia “El Rincón”, que se realizó a las 19 en 443 bis esquina 138, en el barrio El Rincón. Grandes y chicos participaron de juegos, actividades y espectáculos, disfrutando de la música y la diversión que caracteriza a estas festividades barriales.

De esta manera, La Plata puso fin al carnaval 2026 combinando tradición, participación comunitaria y alegría en los barrios, tanto del casco como en la localidades.

Estas iniciativas son autogestionadas por organizaciones sociales y culturales, colectivos barriales y vecinos de cada barrio, quienes año tras año sostienen la tradición del carnaval con identidad local. El compromiso comunitario permitió que la festividad mantenga su carácter popular y cercano a los barrios.

 

Multimedia

El desfile de comparsas y murgas, uno de los atractivos del festejo en meridiano v / el dia

El festejo con agua y espuma, otro de los clásicos de la fiesta del carnaval / Iván campos

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

