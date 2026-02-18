Desfiles y espuma en la despedida del carnaval

Crimen de Kim Gómez: empieza el juicio contra el adolescente imputado
Crimen de Kim Gómez: empieza el juicio contra el adolescente imputado
Alquileres en La Plata: cuánto subirán en marzo tras la actualización del ICL
Reforma laboral: el Gobierno eliminó el artículo de las licencias médicas tras la presión de los bloques aliados
El Tren Roca vuelve a La Plata, tras las obras durante el feriado de carnaval
Qué se sabe del dramático robo en Villa Castells: le desvalijaron la casa y volvieron a entrar cuando fue a denunciar
Quintero rescató a River: fusiló en un penal y venció a Bolívar 1 a 0
TALP deja de funcionar entre La Plata y el noroeste de Buenos Aires pero otra empresa se hace cargo y suma localidades
Escándalo en la Champions League: Vinicius denunció racismo de Prestianni y calentó el Benfica – Real Madrid
Yanina Latorre confirmó que le fue infiel a Diego Latorre: “Se lo contó una amiga mía”
Mordeduras en alza: observan un incremento de casos con chicos en La Plata
VIDEO. Así fue el ataque de un grupo de hinchas del Lobo a un Pincha antes del clásico
Samid reclamó un avión sanitario, se enojó y al final lo trasladaron
Unos tres millones de turistas se movilizaron en el país por Carnaval
Reportan varios esquiadores de montaña desaparecidos tras avalancha en California
Último día de Carnaval en La Plata: barrio por barrio, así cierra el cronograma de festejos
Conmoción tras el hallazgo sin vida de un joven en su vivienda de Altos de San Lorenzo
Piedrazo al micro del Pincha en el Bosque: buscan identificar quién fue el agresor
Se meten por los techos a robar una armería de La Plata: investigan manchas de sangre a 15 metros de altura
Buscan en La Plata a un joven de 16 años desaparecido hace dos semanas
Récord histórico: tres millones de turistas se movilizaron por el país y tuvo un fuerte impacto económico
Por la Ley de financiamiento, las universidades nacionales piden la "inmediata convocatoria a paritarias"
Los detalles de la serie documental de Silvina Luna: "Habrá material inédito que ella dejó grabado"
Acusan a una persona que por tirar una colilla de cigarrillo provocó el incendio de una palmera en La Plata
Sextorsión mortal: una integrante de la banda que operaba desde una cárcel platense era empleada municipal de Morón
El empleo textil argentino, víctima colateral de la apertura importadora de Milei
Reforma a prueba de “castas”, una economía estancada y el dólar como placebo
Estalló la polémica por las mujeres de “La Casita” de Bad Bunny en Argentina: furia y descargo
La ministra de Seguridad reveló que evalúan controles más severos en movilizaciones
"Para mí, lo era todo": la emotiva despedida de Luciana Pedraza a Robert Duvall
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Meridiano V y El Rincón fueron las últimas citas de una programación que se extendió por varias localidades
La Plata despidió las celebraciones por el carnaval con actividades en distintos barrios y localidades. Las jornadas incluyeron comparsas, murgas, desfiles y actividades pensadas para el disfrute de toda la familia.
Por la tarde, la Ciudad cerró los festejos con un desfile de comparsas y murgas en el barrio Meridiano V. Los vecinos y visitantes disfrutaron de música en vivo, colores y alegría en la intersección de 17 y 71, en uno de los eventos platenses más tradicionales.
La celebración continuó con el Carnaval de la Familia “El Rincón”, que se realizó a las 19 en 443 bis esquina 138, en el barrio El Rincón. Grandes y chicos participaron de juegos, actividades y espectáculos, disfrutando de la música y la diversión que caracteriza a estas festividades barriales.
De esta manera, La Plata puso fin al carnaval 2026 combinando tradición, participación comunitaria y alegría en los barrios, tanto del casco como en la localidades.
Estas iniciativas son autogestionadas por organizaciones sociales y culturales, colectivos barriales y vecinos de cada barrio, quienes año tras año sostienen la tradición del carnaval con identidad local. El compromiso comunitario permitió que la festividad mantenga su carácter popular y cercano a los barrios.
El desfile de comparsas y murgas, uno de los atractivos del festejo en meridiano v / el dia
El festejo con agua y espuma, otro de los clásicos de la fiesta del carnaval / Iván campos
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí