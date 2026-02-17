El ICL cuatrimestral quedó por debajo del 8%

El Banco Central dio a conocer los valores del Índice de Contratos de Locación (ICL) correspondientes a marzo y volvió a confirmarse una tendencia que se sostiene desde hace varios meses: los aumentos se mantienen estables e incluso muestran una leve desaceleración, en línea con la evolución de la inflación.

Según los datos oficiales, quienes deban aplicar una actualización trimestral en marzo tendrán un incremento del 6,22%; en el caso de los ajustes cuatrimestrales, el aumento será del 7,95%; los semestrales alcanzarán el 12,60% y los contratos con actualización anual subirán un 33,80%.

Los porcentajes se ubican apenas por debajo de los registrados en meses anteriores. En febrero, por ejemplo, el ajuste trimestral fue del 6%, el cuatrimestral del 8,14%, el semestral del 12,73% y el anual del 34,51%. En enero, en tanto, los incrementos habían sido del 5,84%, 8,22%, 12,83% y 36,35%, respectivamente.

En la práctica, esta evolución implica subas más moderadas para los inquilinos. Un caso concreto: un departamento de dos ambientes que venía pagando $307.129 mensuales pasará a abonar $331.545 tras aplicar el ajuste cuatrimestral de marzo.

Esto en lo que refiere a aquellos contratos que se rigen por ICL, los inquilinos a los que se les ajusta por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) deben tener en cuenta que para marzo el ajuste trimestral será de 8,43%, el cuatrimestral de 10,92% y el semestral de 15,40%.

Un mercado regido por el IPC

Desde el sector inmobiliario destacaron que la baja del ICL está directamente vinculada al comportamiento de la inflación. “El índice está bajando, apuntalado por el índice de inflación. Todo se está acomodando de a poco”, señaló un corredor inmobiliario consultado por este medio. Cabe recordar que el ICL surge del promedio entre el IPC y la variación salarial.

De todos modos son pocos los contratos que quedan bajo esa modalidad de ajuste, ya que según señalaron desde distintas inmobiliarias a este medio la mayoría se hacen por IPC. Además los que quedan por ICL “no marcan el ritmo del mercado”.

En esa línea Mirta Libera, referente de la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires (CIBA), remarcó que ambos indicadores “empiezan casi a tocarse”. Según explicó, el ICL había tenido un impacto mayor tiempo atrás, pero al bajar tanto la inflación como el índice de variación salarial, el promedio entre ambos también desciende y se empareja cada vez más con el IPC.

Libera agregó que actualmente la mayoría de los contratos nuevos ya se rigen por el IPC, mientras que el ICL quedó como una opción utilizada en algunos casos puntuales, cuando los propietarios buscaban aumentos levemente superiores. “Poco a poco esto se va emparejando y continúa predominando el índice que marca directamente la inflación”, observó.

En cuanto a la frecuencia de las actualizaciones, la dirigente indicó que el esquema más habitual es el cuatrimestral, aunque existen contratos trimestrales y semestrales, especialmente en locaciones comerciales o según el monto del alquiler.