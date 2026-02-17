Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Cartonazo de $5.000.000 y hasta mañana podés presentar la tarjeta ganadora: los números de hoy

La Ciudad

El ICL cuatrimestral quedó por debajo del 8%

El ICL cuatrimestral quedó por debajo del 8%
17 de Febrero de 2026 | 19:53

Escuchar esta nota

El Banco Central dio a conocer los valores del Índice de Contratos de Locación (ICL) correspondientes a marzo y volvió a confirmarse una tendencia que se sostiene desde hace varios meses: los aumentos se mantienen estables e incluso muestran una leve desaceleración, en línea con la evolución de la inflación.

Según los datos oficiales, quienes deban aplicar una actualización trimestral en marzo tendrán un incremento del 6,22%; en el caso de los ajustes cuatrimestrales, el aumento será del 7,95%; los semestrales alcanzarán el 12,60% y los contratos con actualización anual subirán un 33,80%.

Los porcentajes se ubican apenas por debajo de los registrados en meses anteriores. En febrero, por ejemplo, el ajuste trimestral fue del 6%, el cuatrimestral del 8,14%, el semestral del 12,73% y el anual del 34,51%. En enero, en tanto, los incrementos habían sido del 5,84%, 8,22%, 12,83% y 36,35%, respectivamente.

En la práctica, esta evolución implica subas más moderadas para los inquilinos. Un caso concreto: un departamento de dos ambientes que venía pagando $307.129 mensuales pasará a abonar $331.545 tras aplicar el ajuste cuatrimestral de marzo.

Esto en lo que refiere a aquellos contratos que se rigen por ICL, los inquilinos a los que se les ajusta por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) deben tener en cuenta que para marzo el ajuste trimestral será de 8,43%, el cuatrimestral de 10,92% y el semestral de 15,40%.

Un mercado regido por el IPC

Desde el sector inmobiliario destacaron que la baja del ICL está directamente vinculada al comportamiento de la inflación. “El índice está bajando, apuntalado por el índice de inflación. Todo se está acomodando de a poco”, señaló un corredor inmobiliario consultado por este medio. Cabe recordar que el ICL surge del promedio entre el IPC y la variación salarial.

LE PUEDE INTERESAR

El Tren Roca vuelve a La Plata, tras las obras durante el feriado de carnaval

LE PUEDE INTERESAR

Último día de Carnaval en La Plata: barrio por barrio, así cierra el cronograma de festejos

De todos modos son pocos los contratos que quedan bajo esa modalidad de ajuste, ya que según señalaron desde distintas inmobiliarias a este medio la mayoría se hacen por IPC. Además los que quedan por ICL “no marcan el ritmo del mercado”.

En esa línea Mirta Libera, referente de la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires (CIBA), remarcó que ambos indicadores “empiezan casi a tocarse”. Según explicó, el ICL había tenido un impacto mayor tiempo atrás, pero al bajar tanto la inflación como el índice de variación salarial, el promedio entre ambos también desciende y se empareja cada vez más con el IPC.

Libera agregó que actualmente la mayoría de los contratos nuevos ya se rigen por el IPC, mientras que el ICL quedó como una opción utilizada en algunos casos puntuales, cuando los propietarios buscaban aumentos levemente superiores. “Poco a poco esto se va emparejando y continúa predominando el índice que marca directamente la inflación”, observó.

En cuanto a la frecuencia de las actualizaciones, la dirigente indicó que el esquema más habitual es el cuatrimestral, aunque existen contratos trimestrales y semestrales, especialmente en locaciones comerciales o según el monto del alquiler. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Yanina, su nene y una historia que empezó en cancha de Gimnasia y terminó en una comisaría

Último día de Carnaval en La Plata: barrio por barrio, así cierra el cronograma de festejos

TALP deja de funcionar entre La Plata y el noroeste de Buenos Aires pero otra empresa se hace cargo y suma localidades

Sin micros, trenes ni vuelos: así será el paro general de la CGT contra la reforma laboral

Cristian Medina y sus horas decisivas en Estudiantes, con olor a despedida

Un gremio de estatales va al paro esta semana y tendrá impacto en la administración pública bonaerense

Enojo y autocrítica de Ezequiel Piovi luego del empate con Gimnasia

Piedrazo al micro del Pincha en el Bosque: buscan identificar quién fue el agresor
Últimas noticias de La Ciudad

El Tren Roca vuelve a La Plata, tras las obras durante el feriado de carnaval

Último día de Carnaval en La Plata: barrio por barrio, así cierra el cronograma de festejos

En fotos | Magdalena se viste de fiesta y cierra el Carnaval con una noche inolvidable

Acusan a una persona que por tirar una colilla de cigarrillo provocó el incendio de una palmera en La Plata
Espectáculos
Yanina Latorre confirmó que le fue infiel a Diego Latorre: “Se lo contó una amiga mía”
"Para mí, lo era todo": la emotiva despedida de Luciana Pedraza a Robert Duvall
Los detalles de la serie documental de Silvina Luna: "Habrá material inédito que ella dejó grabado"
Estalló la polémica por las mujeres de “La Casita” de Bad Bunny en Argentina: furia y descargo
Zaira Nara sorprendió con un bikini y derritió la nieve en los Juegos de Invierno
Policiales
Crimen de Kim Gómez: empieza el juicio contra el adolescente imputado
Buscan en La Plata a un joven de 16 años desaparecido hace dos semanas
Conmoción tras el hallazgo sin vida de un joven en su vivienda de Altos de San Lorenzo
En Villa Castells, le desvalijaron la casa y le volvieron a robar cuando fue a la Comisaría a hacer la denuncia
Sextorsión mortal: una integrante de la banda que operaba desde una cárcel platense era empleada municipal de Morón
Información General
Así se vio el eclipse solar anular, con el “anillo de fuego” en Argentina
¿Cuándo cae el próximo fin de semana largo? Mes a mes, el calendario completo de feriados 2026 para planificar
Dramática búsqueda de una turista bonaerense que hacía buceo y desapareció en Puerto Madryn
Otra muerte en carnaval: murió una integrante de una comparsa durante el festival en Lincoln
Escuchar mal, aprender peor: hipoacusias leves disparan la repitencia
Deportes
El pase de Cristian Medina al Botafogo, a horas de definirse
Eduardo Domínguez define quién reemplazará a Gabriel Neves en el mediocampo
Gimnasia anticipa su viaje por el paro general y ¿se vienen cambios en el equipo?
Piedrazo al micro del Pincha en el Bosque: buscan identificar quién fue el agresor
Yanina, su nene y una historia que empezó en cancha de Gimnasia y terminó en una comisaría

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla