Una joven buscaba convertirse en buzo, se metió en el mar y no salió

Crimen de Kim Gómez: empieza el juicio contra el adolescente imputado
Tiene 23 años y es oriunda de Moreno. Un jefe de Prefectura dijo que “no hay ninguna chance de que la encontremos con vida”
La peor noticia. La desaparición de la joven Sofía Devries (23) en Puerto Madryn, luego de sumergirse durante su titulación para convertirse en buzo, movilizó un importante operativo, pero según sostuvo Adrián Wagner, jefe de Salvamento y Buceo de Prefectura, “la posibilidad de encontrarla con vida es nula”.
El funcionario añadió que “no se pueden generar falsas expectativas, más que nada por la profundidad en la que estaba”.
De todas maneras, puntualizó en declaraciones radiales que “el lugar donde buceaba era seguro”, y ratificó que en ese lugar Prefectura autoriza este tipo de actividades, cerca de Punta Cuevas y dentro del Golfo Nuevo, en la costa este de Chubut.
Según fuentes del caso, el incidente se produjo el lunes pasado cuando la joven se adentró en el mar junto a otras personas, quienes luego volvieron a la superficie; en cambio, Sofía no apareció, por lo que se activó un protocolo de emergencia; sin embargo, el operativo desplegado hasta el momento no dio resultados.
La causa quedó a cargo de la fiscal María Angélica Carcano, quien buscar determinar las causas de este espisodio y deslindar eventuales responsabilidades.
Wagner informó que el buceo es una actividad que se siempre realiza en pareja. Según indicó, la pareja de buceo de Sofía, al volver a la superficie, informó que la joven “había tenido un inconveniente y que no subió”.
“No la perdió, es como que tuvo una crisis, como que tuvo un problema, no lo pudo resolver y quedó ahí”, especificó el jefe de Buceo y Salvamento de la Prefectura, y agregó que el compañero de Devries se había asustado al conocer la situación, por lo que subió rápidamente.
Wagner informó además que los instructores bajaron varias veces pero no pudieron encontrar a la joven.
Además, no descartó que Sofía haya sufrido un ataque de pánico y que ese haya sido el motivo por el que no activó ninguna de las medidas de seguridad que existen para ascender.
“Si no hizo ninguna de esas operaciones que tiene que llevar adelante porque está en pánico, por inexperta, por un montón de opciones que van a estar sujetas a la investigación y no, queda en el fondo”, apuntó.
“Son todos buzos deportivos, son cursantes. Las reacciones de las personas son todas muy diferentes”, añadió.
