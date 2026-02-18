Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |GANADOR DE UN OSCAR HONORÍFICO

A los 96 años, murió el premiado documentalista Frederick Wiseman

A los 96 años, murió el premiado documentalista Frederick Wiseman

Frederick Wiseman

18 de Febrero de 2026 | 02:43
Edición impresa

El cineasta documental estadounidense Frederick Wiseman falleció a los 96 años. Según informó su productora a través de un comunicado, murió pacíficamente en su casa en Cambridge, Massachusetts.

Durante más de medio siglo, Wiseman, ganador de un Oscar honorífico en 2016, capturó pacientemente la rutina diaria de algunas de las instituciones más conocidas de Estados Unidos en sus docenas de documentales.

A través de su discreta lente, el trabajo cotidiano de una oficina de asistencia social o las tareas de limpieza de un zoológico municipal se convertían en algo tan apasionante como una película de acción, todo ello sin un locutor de fondo ni entrevistas, algo tabú en el mundo de Wiseman.

Pionero del cine independiente estadounidense, Wiseman rodaba con un equipo de tres personas, mientras que él mismo se encargaba de la edición y la producción, creando películas con una duración de entre una y seis horas, todo ello para presentar una epopeya estadounidense única y fascinante para la pantalla.

“¿Y si el gran novelista estadounidense no escribiera novelas?”, titulaba The New York Times su perfil de 2020, al describir la obra de Wiseman como “el equivalente contemporáneo más cercano” a la novela clásica.

Wiseman causó una controversia instantánea con su primera película, “Titicut Follies”, que retrató la cruda realidad de un asilo para personas con enfermedades mentales, Bridgewater.

Rodado en 1967, el documental mostró imágenes de maltratos a los pacientes, incluida una polémica escena en la que un hombre era alimentado a la fuerza por un médico mientras fumaba, y las cenizas caían en el embudo de la comida.

En uno de sus proyectos de 2020, llamado “City Hall”, regresó a su ciudad natal, Boston. Dos años después realizó una incursión poco frecuente en la ficción con “A Couple”, inspirada en la relación y la correspondencia entre León Tolstói y su esposa, Sofía.

Al recoger el Oscar de Honor aseguró que hacer una película era una “aventura” y reconoció que “normalmente” no sabía nada del tema sobre el que iba a grabar antes de empezar. “Nunca empiezo con un punto de vista sobre el tema ni con una tesis que quiera demostrar. Tampoco investigo antes del rodaje. Normalmente no sé de antemano qué se va a rodar ni con qué me voy a topar en cualquier momento del día”, indicó.

En una entrevista con la AFP en 2021, aseguró que la lista de las instituciones sobre las que quería hacer películas era “interminable”.

A los 93 años dirigió su última obra, “Menus-plaisirs - Les Troisgros”, en el que llevó su cámara a un restaurante francés que ostenta tres estrellas Michelin desde hace más de 50 años.

 

