Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Causas por corrupción

El futuro de la fortuna de los Kirchner, en manos de la Justicia

El futuro de la fortuna de los Kirchner, en manos de la Justicia

Cristina, desde el balcón del departamento donde está detenida / X

18 de Febrero de 2026 | 01:39
Edición impresa

La fortuna de la familia Kirchner depende de decisiones judiciales. Con diversas causas en trámite que investigan hechos de corrupción y otras con sentencia firme, el destino de los bienes que poseen la ex presidenta y sus hijos está atado a la confirmación de la Justicia.

En una de las causas, la del caso Vialidad, Cristina Kirchner y los demás condenados deben devolver al Estado 685.000 millones de pesos. Ya hubo un primer decomiso que está en manos de la Corte Suprema de 111 propiedades, en su mayoría de la ex presidenta y de Lázaro Báez, pero existe una apelación que debe resolver la Cámara de Casación.

Las malas noticias para la ex presidenta podrían ampliarse. Es que el fiscal Diego Luciani presentó un nuevo pedido para avanzar sobre 141 inmuebles más y dinero depositado en bancos.

El Tribunal Oral Federal 2 integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, responsable de ejecutar la pena del caso Vialidad, resolvió que se debe proceder con la ejecución de bienes con la finalidad de que los nueve condenados respondan con sus respectivos patrimonios, de forma solidaria, hasta cubrir la cifra de 684.990.350.139,86 pesos.

En esa resolución se individualizaron un total de 20 propiedades que perderá la familia Kirchner: un inmueble inscripto a nombre de la ex presidenta y 19 propiedades que fueron heredadas en partes iguales por sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.

Lázaro Báez perderá más de 80 propiedades, según trascendió.

LE PUEDE INTERESAR

Más de la mitad del ganado criado a corral se va en exportaciones

LE PUEDE INTERESAR

Consultoras esperan un dólar calmo pero con presiones inflacionarias

Según sostienen en la Justicia, el decomiso sobre los bienes pretende “impedir que el delito comprobado rinda beneficios y a neutralizar los efectos patrimoniales de la conducta ilícita”.

Y avanzar sobre el patrimonio de Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y demás acusados, cumple una “función reparadora del daño social causado, así como en cumplimiento de la política pública de recuperación activos de la corrupción”.

Esta medida fue apelada por Lázaro Báez dueño del mayor patrimonio sobre el cual está avanzando la justicia federal: entre 2010 y 2013 adquirió 1.412 bienes muebles e inmuebles radicados en ocho provincias distintas. Su fortuna, tasada oficialmente en 2016, arrojaba un valor de 206 millones de dólares. Hacia 2003 era monotributista, contaba con un vehículo antiguo y una vivienda social.

También buscaron retrasar el proceso final de ejecución los hijos de la ex Presidenta, que indicaron que los bienes inscriptos a su nombre tras la herencia realizada por su madre en marzo de 2016, no podían ser alcanzados por la medida.

 

Los fiscales Mola y Luciani reclamaron el decomiso de 141 inmuebles de los Kirchner y Báez

 

Las apelaciones todavía no fueron resueltas.

Por otra parte, Luciani junto a su par, Sergio Mola, firmaron un nuevo dictamen solicitando el decomiso de 141 inmuebles -13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128, a sociedades vinculadas a Lázaro Báez-; 46 automotores; USD 4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; USD 992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y $ 53.280,24.

La medida responde a que las personas condenadas, “intimadas a depositar la suma de $ 684.990.350.139,86 por la defraudación colosal a la administración pública, todavía no han depositado ni un solo peso a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Samid reclamó un avión sanitario, se enojó y al final lo trasladaron

Alquileres: el ajuste cuatrimestral, debajo del 8%

Licencias médicas: cómo hubiera quedado Argentina frente a países de la región

Más de la mitad de los deltas del mundo se hunden y el del Paraná presenta subsidencia

Vaciamiento del interior: la migración rural acelera la urbanización en Argentina

Mordeduras en alza: observan un incremento de casos con chicos en La Plata

La Feria de Emprendedores reunió a cientos de personas en Tandil

Los números de la suerte del miércoles 18 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Últimas noticias de Política y Economía

Marcha atrás del Gobierno: licencias médicas: sacan el artículo

En plena ebullición legislativa, Milei viaja a EE UU para reunirse con Trump

Analizan transferencias desde la AFA a una sociedad sin actividad

Samid reclamó un avión sanitario, se enojó y al final lo trasladaron
Espectáculos
Juan Carlos Desanzo: adiós a un artesano del cine argentino
A los 96 años, murió el premiado documentalista Frederick Wiseman
Adiós al compositor de “Like a Virgen” de Madonna
Arde América: llega Beto Casella y se saca chispas con Yanina Latorre
“Pikachu Illustrator”: se vendió la carta de Pokémon más rara y cara del mundo
Información General
Mordeduras en alza: observan un incremento de casos con chicos en La Plata
Unos tres millones de turistas se movilizaron en el país por Carnaval
Así se vio el eclipse solar anular, con el “anillo de fuego” en Argentina
¿Cuándo cae el próximo fin de semana largo? Mes a mes, el calendario completo de feriados 2026 para planificar
Dramática búsqueda de una turista bonaerense que hacía buceo y desapareció en Puerto Madryn
Deportes
Quintero rescató a River: fusiló en un penal y venció a Bolívar 1 a 0
Escándalo en la Champions League: Vinicius denunció racismo de Prestianni y calentó el Benfica – Real Madrid
El pase de Cristian Medina al Botafogo, a horas de definirse
Eduardo Domínguez define quién reemplazará a Gabriel Neves en el mediocampo
Gimnasia anticipa su viaje por el paro general y ¿se vienen cambios en el equipo?
Policiales
El crimen de Kim Gómez: llegó la hora de la verdad: el debate oral
Se conoce la sentencia en Kosovo por el asesinato de Clara Urdangaray
Una joven buscaba convertirse en buzo, se metió en el mar y no salió
Se despertó y la rodeaba un grupo de delincuentes
La familia de Eugenia Carril formará parte del bloque acusador

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla