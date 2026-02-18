El futuro de la fortuna de los Kirchner, en manos de la Justicia

Cristina, desde el balcón del departamento donde está detenida / X

La fortuna de la familia Kirchner depende de decisiones judiciales. Con diversas causas en trámite que investigan hechos de corrupción y otras con sentencia firme, el destino de los bienes que poseen la ex presidenta y sus hijos está atado a la confirmación de la Justicia.

En una de las causas, la del caso Vialidad, Cristina Kirchner y los demás condenados deben devolver al Estado 685.000 millones de pesos. Ya hubo un primer decomiso que está en manos de la Corte Suprema de 111 propiedades, en su mayoría de la ex presidenta y de Lázaro Báez, pero existe una apelación que debe resolver la Cámara de Casación.

Las malas noticias para la ex presidenta podrían ampliarse. Es que el fiscal Diego Luciani presentó un nuevo pedido para avanzar sobre 141 inmuebles más y dinero depositado en bancos.

El Tribunal Oral Federal 2 integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, responsable de ejecutar la pena del caso Vialidad, resolvió que se debe proceder con la ejecución de bienes con la finalidad de que los nueve condenados respondan con sus respectivos patrimonios, de forma solidaria, hasta cubrir la cifra de 684.990.350.139,86 pesos.

En esa resolución se individualizaron un total de 20 propiedades que perderá la familia Kirchner: un inmueble inscripto a nombre de la ex presidenta y 19 propiedades que fueron heredadas en partes iguales por sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.

Lázaro Báez perderá más de 80 propiedades, según trascendió.

Según sostienen en la Justicia, el decomiso sobre los bienes pretende “impedir que el delito comprobado rinda beneficios y a neutralizar los efectos patrimoniales de la conducta ilícita”.

Y avanzar sobre el patrimonio de Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y demás acusados, cumple una “función reparadora del daño social causado, así como en cumplimiento de la política pública de recuperación activos de la corrupción”.

Esta medida fue apelada por Lázaro Báez dueño del mayor patrimonio sobre el cual está avanzando la justicia federal: entre 2010 y 2013 adquirió 1.412 bienes muebles e inmuebles radicados en ocho provincias distintas. Su fortuna, tasada oficialmente en 2016, arrojaba un valor de 206 millones de dólares. Hacia 2003 era monotributista, contaba con un vehículo antiguo y una vivienda social.

También buscaron retrasar el proceso final de ejecución los hijos de la ex Presidenta, que indicaron que los bienes inscriptos a su nombre tras la herencia realizada por su madre en marzo de 2016, no podían ser alcanzados por la medida.

Los fiscales Mola y Luciani reclamaron el decomiso de 141 inmuebles de los Kirchner y Báez

Las apelaciones todavía no fueron resueltas.

Por otra parte, Luciani junto a su par, Sergio Mola, firmaron un nuevo dictamen solicitando el decomiso de 141 inmuebles -13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128, a sociedades vinculadas a Lázaro Báez-; 46 automotores; USD 4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; USD 992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y $ 53.280,24.

La medida responde a que las personas condenadas, “intimadas a depositar la suma de $ 684.990.350.139,86 por la defraudación colosal a la administración pública, todavía no han depositado ni un solo peso a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo”.