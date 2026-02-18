Refuerzan las medidas de prevención del hantavirus

La Municipalidad difundió medidas preventivas ante el hantavirus y recordó la importancia de reducir la proliferación de roedores silvestres. Se trata de un virus que se transmite al inhalar partículas de saliva, orina o excrementos de animales infectados, especialmente en espacios poco ventilados. Por eso, se recomienda airear los ambientes y evitar levantar polvo al limpiar.

Los síntomas incluyen fiebre, cansancio y dolores musculares, y pueden sumarse tos y vómitos. El período de incubación va de 7 a 45 días y en casos graves puede generar problemas respiratorios. Ante cualquier signo se aconseja asistir a un centro médico.

Además, desde la Comuna recomendaron sellar grietas, tapar rejillas, guardar alimentos en recipientes cerrados, colocar la basura en cestos con tapa y limpiar heces con agua y lavandina. En zonas rurales, usar ropa cerrada, guantes y barbijo. Para consultas, comunicarse al 221 424-4827.