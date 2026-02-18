Rectores reclaman una mejora salarial en las universidades

Crimen de Kim Gómez: empieza el juicio contra el adolescente imputado
Crimen de Kim Gómez: empieza el juicio contra el adolescente imputado
Reforma laboral: el Gobierno eliminó el artículo de las licencias médicas tras la presión de los bloques aliados
El Tren Roca vuelve a La Plata, tras las obras durante el feriado de carnaval
Qué se sabe del dramático robo en Villa Castells: le desvalijaron la casa y volvieron a entrar cuando fue a denunciar
Quintero rescató a River: fusiló en un penal y venció a Bolívar 1 a 0
TALP deja de funcionar entre La Plata y el noroeste de Buenos Aires pero otra empresa se hace cargo y suma localidades
Escándalo en la Champions League: Vinicius denunció racismo de Prestianni y calentó el Benfica – Real Madrid
Yanina Latorre confirmó que le fue infiel a Diego Latorre: “Se lo contó una amiga mía”
Mordeduras en alza: observan un incremento de casos con chicos en La Plata
VIDEO. Así fue el ataque de un grupo de hinchas del Lobo a un Pincha antes del clásico
Samid reclamó un avión sanitario, se enojó y al final lo trasladaron
Unos tres millones de turistas se movilizaron en el país por Carnaval
Reportan varios esquiadores de montaña desaparecidos tras avalancha en California
Último día de Carnaval en La Plata: barrio por barrio, así cierra el cronograma de festejos
Conmoción tras el hallazgo sin vida de un joven en su vivienda de Altos de San Lorenzo
Piedrazo al micro del Pincha en el Bosque: buscan identificar quién fue el agresor
Se meten por los techos a robar una armería de La Plata: investigan manchas de sangre a 15 metros de altura
Buscan en La Plata a un joven de 16 años desaparecido hace dos semanas
Récord histórico: tres millones de turistas se movilizaron por el país y tuvo un fuerte impacto económico
Por la Ley de financiamiento, las universidades nacionales piden la "inmediata convocatoria a paritarias"
Los detalles de la serie documental de Silvina Luna: "Habrá material inédito que ella dejó grabado"
Acusan a una persona que por tirar una colilla de cigarrillo provocó el incendio de una palmera en La Plata
Sextorsión mortal: una integrante de la banda que operaba desde una cárcel platense era empleada municipal de Morón
El empleo textil argentino, víctima colateral de la apertura importadora de Milei
Reforma a prueba de “castas”, una economía estancada y el dólar como placebo
Estalló la polémica por las mujeres de “La Casita” de Bad Bunny en Argentina: furia y descargo
La ministra de Seguridad reveló que evalúan controles más severos en movilizaciones
"Para mí, lo era todo": la emotiva despedida de Luciana Pedraza a Robert Duvall
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Piden por la puesta en funcionamiento de la Ley de Financiamiento que intentó vetar el Gobierno
Los rectores de las universidades nacionales salieron ayer a apoyar la demanda de mejora de los salarios del sistema, subiendo la tensión de un conflicto ya permanente con el Gobierno Nacional que podría tener una huelga en el inicio del ciclo académico, según lo que adelantó el gremio docente Conadu a fines de enero.
A través de una nota pública, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que integra a las máximas autoridades de 70 universidades públicas), salió con un doble reclamo que a la negociación de una mejora salarial le sumó el de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma sancionada en el Congreso Nacional que el Gobierno intentó frenar con un veto del presidente, Javier Milei. La norma, discutida en un clima de protesta por la licuación inflacionaria del presupuesto universitario entre 2023 y 2025, prevé su actualización automática según el costo de vida.
Los salarios se llevan alrededor del 90 por ciento del total de la asignación al sistema. En todo el lapso de la presidencia en curso las mejoras se orientación especialmente a las partidas para gastos, que se lleva el 10 por ciento restante.
A fines del mes pasado, el gremio docente Conadu, que integra al platense Adulp, advirtió que irá al paro en la fecha de inicio de las cursadas, entre marzo y abril.
Ahora, el CIN, recordó que “desde hace cuatro meses existe una ley aprobada por el Congreso de la Nación, cuyo cumplimiento corresponde al Poder Ejecutivo”.
La norma, se sostiene, no sólo asegura fondos. “Con la misma urgencia con que lo venimos señalando desde hace meses, dicha ley dispone la inmediata convocatoria a paritarias para las y los trabajadores de las universidades nacionales, a fin de establecer una recomposición de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Del mismo modo, establece pautas de actualización de gastos de funcionamiento, de sostenimiento del sistema científico y tecnológico y la actualización de montos destinados a becas estudiantiles”, se expresa en la declaración difundida en la víspera.
LE PUEDE INTERESAR
Alquileres: el ajuste cuatrimestral, debajo del 8%
LE PUEDE INTERESAR
Refuerzan las medidas de prevención del hantavirus
Luego, los rectores afirman que “siempre estaremos dispuestos a encontrar soluciones a problemas angustiantes que hoy afectan el normal desarrollo de las actividades en el ámbito universitario, pero toda iniciativa debe partir del cumplimiento efectivo de la ley vigente sancionada por el Congreso Nacional, comenzando por la apertura inmediata de paritarias en este 2026 para la recuperación salarial, que consideramos urgente por la delicada situación que atraviesan docentes y nodocentes del sistema universitario público nacional”.
Finalmente, declaran que “no se trata únicamente de una cuestión presupuestaria, sino de garantizar, respetando el marco normativo vigente, las condiciones mínimas e indispensables para el desarrollo de las actividades académicas y científicas que realiza nuestro sistema universitario, estratégicas y vitales para el desarrollo de la Nación”.
Un cálculo realizado en el Congreso en torno al debate de la Ley indicaba que la actualización para 2025 requería 2 billones de pesos (0,23% del PBI). La actualización de los salarios por la pérdida de poder adquisitivo entre 2023 y 2025, requería de una suba del 40,8%, según esa estimación. A fin del año pasado, las universidades pidieron un presupuesto total de 7,2 billones para 2026, pero la ley finalmente sancionada contempló 4,8.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí