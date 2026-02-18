Descontarán el día a los empleados públicos

Crimen de Kim Gómez: empieza el juicio contra el adolescente imputado
Crimen de Kim Gómez: empieza el juicio contra el adolescente imputado
En la antesala del tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, el Gobierno nacional advirtió que descontará el día a los empleados públicos que adhieran al paro general que convocará la Confederación General del Trabajo (CGT) para la jornada en que se realice la sesión.
Desde la Casa Rosada señalaron que la medida se aplicará bajo el mismo criterio adoptado en huelgas anteriores. Fuentes oficiales remarcaron que el descuento se realizará a quienes no concurran a sus puestos o no cumplan funciones durante la jornada de protesta, aun en un contexto en el que el transporte público podría verse completamente paralizado por la adhesión de los gremios del sector.
La definición oficial se conoce mientras el bloque de La Libertad Avanza busca avanzar con el dictamen de comisión para llevar la reforma laboral al recinto en los próximos días, en un escenario de fuerte confrontación con el sindicalismo.
La advertencia que hizo el Ejecutivo generó un inmediato rechazo de los sindicatos del sector público.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que el paro en la administración pública será “total” y defendió la legalidad de la medida de fuerza.
A través de redes sociales, el dirigente sostuvo que el derecho a huelga está consagrado en la Constitución y acusó al Gobierno de adoptar una postura autoritaria. Además, anticipó que el gremio profundizará su plan de acción en las próximas semanas.
La presión que ejercieron los aliados del oficialismo torció el rumbo
En la misma línea, ATE Capital expresó su intención de movilizar frente al Congreso el día del debate legislativo. Su secretario general, Daniel Catalano, reconoció que la adhesión del transporte público complica la organización, pero ratificó la voluntad de acompañar la protesta en las calles.
Desde la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), su titular Andrés Rodríguez afirmó que el principal motivo del paro es el rechazo al contenido del proyecto. Según planteó, la iniciativa “quita derechos” y no garantiza la creación de empleo.
El dirigente cuestionó especialmente el artículo que prevé reducciones salariales durante licencias por enfermedad o accidente y señaló que existen otros puntos que deberían ser modificados, como los relacionados con la vigencia de los convenios colectivos y los acuerdos por empresa.
